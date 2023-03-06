6 Mart hava durumu: Tüm yurtta etkisini gösterecek! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini duyurarak bazı illerle ilgili uyarılarda bulundu. Hava durumu raporuna göre kar ve sağanak yağış geliyor. Ayrıca Meteoroloji birçok ile sarı kodlu uyarıda bulunurken 6 ile turuncu kodlu uyarı verdi. Peki, bugün hava nasıl olacak, İstanbul'da hava nasıl? İşte 6 Mart Pazartesi İstanbul hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporlarına göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum ile Konya'nın kuzey ve batı, Bilecik'in kuzey, Afyonkarahisar'ın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Meteorolojiye göre İstanbul haftaya yağmurla başlayacak. İstanbul'da hava yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı olacak. Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Batı ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum ile Konya'nın kuzey ve batı, Bilecik'in kuzey, Afyonkarahisar'ın doğu çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
METEOROLOJİ'DEN 6 İLE TURUNCU KODLU İLE UYARI
Meteoroloji birçok ile sarı kodlu uyarıda bulunurken 6 ile turuncu kodlu uyarı verdi.
Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van ve Siirt.
MARMARA
EDİRNE 4°C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 11°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 2°C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ 8°C, 12°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR 2°C, 11°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 8°C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 8°C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 3°C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA 13°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 13°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
K.MARAŞ 8°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA 5°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 3°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 5°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batısı yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS 4°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
BOLU 3°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE 7°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 2°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK 8°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 8°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 9°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ELAZIĞ 7°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM 1°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -1°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA 6°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
ADIYAMAN °C, °C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, °C Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, °C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, °C Parçalı, yer yer çok bulutlu
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