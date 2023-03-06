  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 20,02 - 20,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

6 Mart hava durumu: Tüm yurtta etkisini gösterecek! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini duyurarak bazı illerle ilgili uyarılarda bulundu. Hava durumu raporuna göre kar ve sağanak yağış geliyor. Ayrıca Meteoroloji birçok ile sarı kodlu uyarıda bulunurken 6 ile turuncu kodlu uyarı verdi. Peki, bugün hava nasıl olacak, İstanbul'da hava nasıl? İşte 6 Mart Pazartesi İstanbul hava durumu…

Ekleme: 6.03.2023 - 09:29 Güncelleme: 6.03.2023 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
6 Mart hava durumu: Tüm yurtta etkisini gösterecek! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporlarına göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum ile Konya'nın kuzey ve batı, Bilecik'in kuzey, Afyonkarahisar'ın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Meteorolojiye göre İstanbul haftaya yağmurla başlayacak. İstanbul'da hava yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı olacak. Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Batı ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum ile Konya'nın kuzey ve batı, Bilecik'in kuzey, Afyonkarahisar'ın doğu çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ'DEN 6 İLE TURUNCU KODLU İLE UYARI

Meteoroloji birçok ile sarı kodlu uyarıda bulunurken 6 ile turuncu kodlu uyarı verdi.

Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van ve Siirt.

MARMARA

EDİRNE 4°C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 11°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 2°C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 12°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR 2°C, 11°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 3°C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA 13°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 13°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 8°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA 5°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batısı yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 4°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

BOLU 3°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE 7°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK 8°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 8°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ELAZIĞ 7°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM 1°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -1°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 6°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

ADIYAMAN °C, °C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, °C Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, °C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, °C Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
5'li koalisyon masasında Akşener ayarı; Gelirse erteleyecekler
Ayşenur Arslan, Meral Akşener'in 'Kemal Kılıçdaroğlu hiddetlendi' iddiasını kabul etmedi
5’li koalisyonda yeniden 6’lı hamlesi; CHP ve İYİ Parti'den yeni taktik
Meral Akşener masaya geri mi dönüyor? Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun telefonda görüştüğü iddia ediliyor...
Karamollaoğlu'ndan Akşener'e büyük şok: Yeter sizden çektiğimiz! 6'lı koalisyonu dağıtan toplantı ile ilgili bomba kulis
Meral Akşener Millet İttifakı'na geri dönme şartını açıkladı...
Akşener'in danışmanı CHP ve 5'li koalisyonu bombaladı: Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler
Masadaki küçük ortak saat verdi: İYİ Parti Bombaladı! 5'li koalisyon dayatmasına karşı çıktılar!
Meral Akşener: Anket yapılmasını istedim Kemal Bey hiddetle ayağa kalktı
Yunan Bakan Dendias'tan geri vites: İstanbul'a 'Konstantinopol' dedi, tepkiler sonrası düzeltti
Bakan Nebati'den Şanlıurfa'da yıkılan binayla ilgili açıklama: Ekipler ivedilikle sevk edildi
Kabine yarın toplanıyor! İlk gündem seçim tarihi ve deprem
Bakan Kurum: 227 bin 27 bina yıkık ya da ağır hasarlı
Kılıçdaroğlu, Akşener'den ilk intikamını aldı: İYİ Parti'ye verilen üyeler CHP'ye dönüyor
Tanju Özcan: Akşener'in çağrı yaptığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu masum değil!
Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da içme suyu stoklarımızda eksiklik yok
Kemal Kılıçdaroğlu ve 4 lider arasındaki vekil pazarlığı ortaya çıktı
Yunan bakandan kriz çıkaracak sözler! Yunanistan fabrika ayarlarına döndü...
İYİ Parti'de istifa komedisi: Ayhan Altıntaş önce ayrıldı, sonra 'Geri aldım' dedi
Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan sonra rotayı Ersan Şen'e çevirdi!
6 Mart hava durumu: Tüm yurtta etkisini gösterecek! Bugün hava nasıl olacak?

6 Mart hava durumu: Tüm yurtta etkisini gösterecek! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yüzde 5'e geriledi

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yüzde 5'e geriledi

Mersin'deki 'gizemli ev' 6 milyon 750 bin liraya satışa çıktı

Mersin'deki 'gizemli ev' 6 milyon 750 bin liraya satışa çıktı

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Halk Sağlığı Komisyonu üç ilde inceleme yaptı: Deprem bölgelerinde 'salgın' riski var mı?

Halk Sağlığı Komisyonu üç ilde inceleme yaptı: Deprem bölgelerinde 'salgın' riski var mı?