6 Mart hava durumu: Tüm yurtta etkisini gösterecek! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporlarına göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum ile Konya'nın kuzey ve batı, Bilecik'in kuzey, Afyonkarahisar'ın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Meteorolojiye göre İstanbul haftaya yağmurla başlayacak. İstanbul'da hava yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı olacak. Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Batı ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum ile Konya'nın kuzey ve batı, Bilecik'in kuzey, Afyonkarahisar'ın doğu çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Meteoroloji birçok ile sarı kodlu uyarıda bulunurken 6 ile turuncu kodlu uyarı verdi.Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van ve Siirt.EDİRNE 4°C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL 7°C, 11°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlıKIRKLARELİ 2°C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ 8°C, 12°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıA.KARAHİSAR 2°C, 11°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ 8°C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 8°C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA 3°C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıADANA 13°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 10°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 13°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ 8°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANKARA 5°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR 3°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA 5°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batısı yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS 4°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluBOLU 3°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluDÜZCE 7°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU 2°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluZONGULDAK 8°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıAMASYA 8°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 9°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 9°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 11°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıELAZIĞ 7°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıERZURUM 1°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS -1°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıMALATYA 6°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıADIYAMAN °C, °C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yağmur ve sağanak yağışlıDİYARBAKIR °C, °C Parçalı, yer yer çok bulutluGAZİANTEP °C, °C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, °C Parçalı, yer yer çok bulutlu