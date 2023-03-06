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6'lı koalisyonda kirli pazarlık: En büyük tokadı Türk milleti sandıkta atacak size…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığına Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı önermesinin ardından 6’lı koalisyon dağılmıştı. Yaşanan son gelişmeler sonrasında İYİ Parti’den iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi teklifi gündeme getirildi. İYİ Parti ile CHP arasındaki Cumhurbaşkanı Yardımcısı pazarlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunan MHP’li Arzu Erdem, “Blöf yapıp masadan kalktınız. Pazarlıkla döndünüz. Büyük tezgah! Kirli pazarlık” dedi. AK Partili Hasan Çilez ise “Şimdi de Cumhurbaşkanı Yardımcıları için kapışıyorlar. Kurban pazarlığı gibi” ifadelerini kullandı.

6'lı koalisyonda kirli pazarlık: En büyük tokadı Türk milleti sandıkta atacak size…
Ekleme: 6.03.2023 - 19:22 Güncelleme: 6.03.2023 - 19:45 / Editör: Ozge Selin
6'lı koalisyonda kirli pazarlık: En büyük tokadı Türk milleti sandıkta atacak size…
6'lı koalisyon Türkiye'deki kaos dolu siyaset günlerini daha iktidar olamadan yaşattı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı önermesi ardından 6'lı koalisyon karıştı.

Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken, koltuk savaşlarına başlayan 6'lı koalisyon, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası, Meral Akşener'in masadan kalkması ile dağıldı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI PAZARLIĞI

Bu gelişme ardından kulisler hareketlenirken İmamoğlu ile Yavaş bugün İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener'i ziyaret etti. 10 dakikalık görüşmenin ardından açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, İmamoğlu ile Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı yardımcısı olmasını teklif ettiklerini basın mensuplarına açıkladı.

6'lı koalisyonda kirli pazarlık: En büyük tokadı Türk milleti sandıkta atacak size…

'ŞİMDİ DE CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI İÇİN KAPIŞIYORLAR

AK Partili ve MHP'li isimler, İYİ Parti ile CHP arasındaki Cumhurbaşkanı Yardımcısı pazarlıklarına dair değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Amasya milletvekili Hasan Çilez, '6'lı masa ( şuan için 6'lı, birazdan 5'e veya 4'e düşebilir) CB adayını bıraktı, CB Yardımcıları için kapışıyor. Bence; 2'sinden biri olur, biri kalır. Kurban pazarlığı gibi...' ifadelerini kullandı.

6'lı koalisyonda kirli pazarlık: En büyük tokadı Türk milleti sandıkta atacak size…

'BÜYÜK TEZGAH! KİRLİ PAZARLIK!'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı pazarlıklarını'Büyük tezgah! Kirli pazarlık!' olarak değerlendiren MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem yaşanan son gelişmeleri şu şekilde özetledi:

'Büyük tezgah! Kirli pazarlık! İlkesiz duruş! Birbirinize şamar attınız, masa altından tekme ata ata bacaklarınızı morarttınız. Yetmedi blöf yapıp masadan kalktınız. Pazarlıkla döndünüz… Sat ha sat… Ama en büyük tokadı Türk milleti sandıkta atacak size…'

'Mezhepçilik dahi yaparak 'kazanamayacak aday' kampanyasıyla masayı dağıtıyor; sonra mutemet' gibi iki belediye başkanını Kılıçdaroğlu'na yardımcı olarak dayatıyor. Daha önce 'adayımız Kılıçdaroğlu' diyen CHP'li iki başkan da bunu reddetmeyip kabul ediyor. Büyük tezgah! Kirli pazarlık!'

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