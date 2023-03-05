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Sırbistan'dan Rusya Ukrayna açıklaması: Bir tane dahi satmadık..

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna ve Rusya'ya silah ve mühimmat satmadıklarını söyledi.

Ekleme: 5.03.2023 - 18:39 Güncelleme: 5.03.2023 - 18:40 / Editör: Ozge Selin
Sırbistan'dan Rusya Ukrayna açıklaması: Bir tane dahi satmadık..
Vucic, Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı (EAGÜ-V) için bulunduğu Katar'ın Başkenti Doha'da Sırp medyasına açıklama yaptı.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Vucic, Katar'ın stratejik ortakları arasında yer alması umudunu dile getirdi.

Vucic, ülke basınında yer alan "Sırbistan, Ukrayna'ya silah satıyor" iddialarına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Bu kötü bir yalan. Sırbistan kimseye silah göndermedi. Bizim silah üretimi yaptığımız fabrikalarımız var ancak biz Ukrayna ve Rusya'ya tek bir silah ya da mühimmat satmadık. Bu konuda temiziz ama tabii ki para kazanmak istiyoruz ve bu konudan gurur duyuyorum."

Vucic, ülkesinin uluslararası hukuka bağlı kaldığını ve anlaşmalar imzaladığını ifade ederek, gelecekte "düşüncelerini" değiştirmesi için kendisini etkileyecek kimse bulunmadığını belirtti.
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