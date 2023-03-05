Nevşehir'de freni boşalan kamyonun çarptığı 6 araçtaki 7 kişi yaralandı

Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeyken freni boşalan İ.K. idaresindeki kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.Kazada, kamyonun çarptığı 6 araçtaki 7 kişi yaralandı.Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kamyon sürücüsü İ.K, gözaltına alındı.Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.