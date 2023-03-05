Nevşehir'de freni boşalan kamyonun çarptığı 6 araçtaki 7 kişi yaralandı
Nevşehir'de freni boşalan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü İ.K, gözaltına alındı
Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeyken freni boşalan İ.K. idaresindeki kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
Kazada, kamyonun çarptığı 6 araçtaki 7 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kamyon sürücüsü İ.K, gözaltına alındı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
Kazada, kamyonun çarptığı 6 araçtaki 7 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kamyon sürücüsü İ.K, gözaltına alındı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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