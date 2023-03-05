Meral Akşener Millet İttifakı'na geri dönme şartını açıkladı...

1 seneyi aşkın bir süredir parlamenter sisteme dönüş konusunda mutabakata varan ve ortak aday ile seçime girmesi bekleniyordu.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aday konusundaki anlaşmazlık nedeniyle masayı yıktı.Meral Akşener adaylık için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı masaya sürdü.Masada bulunan liderler ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak gösterdi.Akşener'in masadan kalkmasıyla birlikte, İyi Partililer arasında beşli masa arasında adeta savaş başladı.Düne kadar birlik beraberlik masalları anlatan isimler, bugünlerde birbirleri hakkında ağza alınmayacak ifadeler kullanıyor.Akşener ise masada neler yaşandığını çeşitli mecralarda yaptığı açıklamalarıyla duyuruyor.Son olarak Habertürk yazarı Sevilay Yılman, canlı yayında Akşener ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.Akşener'in kimseyle pazarlık yapmadığını söylediğini belirten Yılman, şu ifadeleri kullandı:Akşener ile konuştum, şunları söyledi; Olayların bu noktaya gelmesini istemezdim. Gelinen nokta benim yüzümden değil.Kimseyle pazarlık yapmadım, öyle düşünen gelsin evimi taşlasın. 'İmamoğlu ya da Yavaş, Kemal bey sen seç' dedim. Milletin istediği aday olursa dönerim, yeter ki milletin istediği olsun.