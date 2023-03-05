Meral Akşener masaya geri mi dönüyor? Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun telefonda görüştüğü iddia ediliyor...

Türker Akıncı'nın iddiasına göre, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüşme gerçekleştirdi.İddiaya göre yarın gerçekleşecek olan toplantıda Akşener'in masaya dönmesi yönünde bir ihtimal belirlendi.Ne olmuştu?6' lı koalisyonun perşembe günü gerçekleşen 12. toplantısının ardından 5 parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştı, İYİ Parti ise CHP liderinin adaylığını reddetti. İYİ Parti ile CHP arasında yaşanan karşılıklı restleşmeler sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptğı açıklama ile 6'lı koalisyonu devirerek 'Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi. 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. ' ifadelerini kullanmıştı.5'Lİ KOALİSYON SAADET PARTİSİ'NDE TOPLANDI5 parti lideri apar topar olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantının yeri ise Saadet Partisi Genel Merkezi olarak belirlendi. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantı, saat 17.15'te gerçekleşti.