  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 20,02 - 20,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meral Akşener: Anket yapılmasını istedim Kemal Bey hiddetle ayağa kalktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin katıldığı en son Altılı Masa toplantısına dair açıklama yaptı. Akşener, "Bana söz gelince 'bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor' dedim. 'Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim' dedim. Sayın Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti" dedi.

Meral Akşener: Anket yapılmasını istedim Kemal Bey hiddetle ayağa kalktı
Ekleme: 5.03.2023 - 20:37 Güncelleme: 5.03.2023 - 20:48 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener: Anket yapılmasını istedim Kemal Bey hiddetle ayağa kalktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin katıldığı en son Altılı Masa toplantısına dair açıklama yaptı. Gazeteci Candaş Tolga Işık, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından aktardı.

Işık'ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarına göre, Akşener şunları söyledi:

'O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk.

Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sn. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince 'bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor' dedim.

'Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim' dedim. Sn Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti. Ben de 'partime sormadan böyle bir karar veremem' dedim.

'Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz' deyince 'ben masadan kalkayım o halde' dedim. 'Siz bilirsiniz' dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı.'


Açıklamalarını sürdüren Meral Akşener, "Eğer masa milletin talebine kulak verirse kabul ederse masaya geri dönerim" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Akşener'in danışmanı CHP ve 5'li koalisyonu bombaladı: Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler
Meral Akşener: Anket yapılmasını istedim Kemal Bey hiddetle ayağa kalktı
Yunan Bakan Dendias'tan geri vites: İstanbul'a 'Konstantinopol' dedi, tepkiler sonrası düzeltti
Bakan Nebati'den Şanlıurfa'da yıkılan binayla ilgili açıklama: Ekipler ivedilikle sevk edildi
Kabine yarın toplanıyor! İlk gündem seçim tarihi ve deprem
Bakan Kurum: 227 bin 27 bina yıkık ya da ağır hasarlı
Kılıçdaroğlu, Akşener'den ilk intikamını aldı: İYİ Parti'ye verilen üyeler CHP'ye dönüyor
Tanju Özcan: Akşener'in çağrı yaptığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu masum değil!
Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da içme suyu stoklarımızda eksiklik yok
Kemal Kılıçdaroğlu ve 4 lider arasındaki vekil pazarlığı ortaya çıktı
Yunan bakandan kriz çıkaracak sözler! Yunanistan fabrika ayarlarına döndü...
İYİ Parti'de istifa komedisi: Ayhan Altıntaş önce ayrıldı, sonra 'Geri aldım' dedi
Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan sonra rotayı Ersan Şen'e çevirdi!
İYİ Parti'de istifa depremi: Ayhan Altıntaş partisinden ayrıldığını duyurdu
Muharrem İnce, Ümit Özdağ ile kurduğu ittifaktan ayrıldı
Fatih Portakal'dan muhalefete tepki: Uyuttunuz mu bizi
Bakan Soylu depremlerdeki can kaybı sayısını açıkladı
İYİ Parti'nin kalktığı 6'lı masaya HDP gözünü dikti: Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'nun davetine yanıt
5'li koalisyonun Akşener'siz ilk toplantısı sona erdi
İYİ Partili Erhan Usta, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğu anlattı: Teklifimizi reddetti...
Meteoroloji'den 3 uyarı birden! Şiddetli yağışa, fırtına ve çığ riskine dikkat

Meteoroloji'den 3 uyarı birden! Şiddetli yağışa, fırtına ve çığ riskine dikkat

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yüzde 5'e geriledi

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yüzde 5'e geriledi

Mersin'deki 'gizemli ev' 6 milyon 750 bin liraya satışa çıktı

Mersin'deki 'gizemli ev' 6 milyon 750 bin liraya satışa çıktı

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Halk Sağlığı Komisyonu üç ilde inceleme yaptı: Deprem bölgelerinde 'salgın' riski var mı?

Halk Sağlığı Komisyonu üç ilde inceleme yaptı: Deprem bölgelerinde 'salgın' riski var mı?