Meral Akşener: Anket yapılmasını istedim Kemal Bey hiddetle ayağa kalktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin katıldığı en son Altılı Masa toplantısına dair açıklama yaptı. Akşener, "Bana söz gelince 'bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor' dedim. 'Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim' dedim. Sayın Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin katıldığı en son Altılı Masa toplantısına dair açıklama yaptı. Gazeteci Candaş Tolga Işık, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından aktardı.Işık'ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarına göre, Akşener şunları söyledi:'O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk.Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sn. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince 'bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor' dedim.'Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim' dedim. Sn Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti. Ben de 'partime sormadan böyle bir karar veremem' dedim.'Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz' deyince 'ben masadan kalkayım o halde' dedim. 'Siz bilirsiniz' dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı.'Açıklamalarını sürdüren Meral Akşener, "Eğer masa milletin talebine kulak verirse kabul ederse masaya geri dönerim" ifadelerini kullandı.