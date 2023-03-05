  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 20,02 - 20,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Masadaki küçük ortak saat verdi: İYİ Parti Bombaladı! 5'li koalisyon dayatmasına karşı çıktılar!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cuma günü 6'lı koalisyonu dağıtan zehir zemberek açıklamalarının ardından masadaki partilerin temsilcileri birbirlerini suçlama yarışına girdi. DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen, "İttifakımızın kapısı yarın saat 14.00’e kadar İYİ Parti’ye açık" paylaşımı yapınca ortalık karıştı. İYİ Partili kurmaylar, Ekmen'e yanıt olarak, "Güven kapıya saat vererek değil, söz hakkı vererek inşa edilir" ifadelerini kullandı.

Masadaki küçük ortak saat verdi: İYİ Parti Bombaladı! 5'li koalisyon dayatmasına karşı çıktılar!
Ekleme: 5.03.2023 - 21:36 Güncelleme: 5.03.2023 - 21:46 / Editör: Ozge Selin
Masadaki küçük ortak saat verdi: İYİ Parti Bombaladı! 5'li koalisyon dayatmasına karşı çıktılar!
Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyonun 12. toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.

MERAL AKŞENER MASAYI DAĞITTI

Partinin ek binasındaki toplantının ardından alınan kararı açıklayan Akşener, 'İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız' açıklamasını yaptı.

İmamoğlu ve Yavaş'ı aday olarak gösterdiklerini söyleyen Akşener, 'Bu önerilerimiz reddedilmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir.' diyerek 6'lı masayı resmen dağıttı. CHP'li iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp, aday olmayacaklarını ilan etti.

Masadaki küçük ortak saat verdi: İYİ Parti Bombaladı! 5'li koalisyon dayatmasına karşı çıktılar!

KÜÇÜK ORTAK SAAT VERDİ

İki partiden birçok siyasetçi sosyal medya üzerinden karşılıklı sert açıklamalar yaptı. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken masadan itilen İYİ Parti ve küçük ortak DEVA Partisi arasında savaş başladı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, 'İttifakımızın kapısı yarın 14.00'e kadar İYİ Parti'ye açık' şeklinde tüm dikkatleri üzerine toplayan bir çıkışa imza attı.

Masadaki küçük ortak saat verdi: İYİ Parti Bombaladı! 5'li koalisyon dayatmasına karşı çıktılar!

İYİ PARTİ BOMBALADI

İYİ Parti ise 5'li koalisyon dayatmasına karşı çıktı. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, DEVA'lı Ekmen'in bu sözlerine 'Güven kapıya saat vererek değil, söz hakkı vererek inşa edilir' şeklinde yanıt verdi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Meral Akşener masaya geri mi dönüyor? Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun telefonda görüştüğü iddia ediliyor...
Karamollaoğlu'ndan Akşener'e büyük şok: Yeter sizden çektiğimiz! 6'lı koalisyonu dağıtan toplantı ile ilgili bomba kulis
Meral Akşener Millet İttifakı'na geri dönme şartını açıkladı...
Akşener'in danışmanı CHP ve 5'li koalisyonu bombaladı: Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler
Masadaki küçük ortak saat verdi: İYİ Parti Bombaladı! 5'li koalisyon dayatmasına karşı çıktılar!
Meral Akşener: Anket yapılmasını istedim Kemal Bey hiddetle ayağa kalktı
Yunan Bakan Dendias'tan geri vites: İstanbul'a 'Konstantinopol' dedi, tepkiler sonrası düzeltti
Bakan Nebati'den Şanlıurfa'da yıkılan binayla ilgili açıklama: Ekipler ivedilikle sevk edildi
Kabine yarın toplanıyor! İlk gündem seçim tarihi ve deprem
Bakan Kurum: 227 bin 27 bina yıkık ya da ağır hasarlı
Kılıçdaroğlu, Akşener'den ilk intikamını aldı: İYİ Parti'ye verilen üyeler CHP'ye dönüyor
Tanju Özcan: Akşener'in çağrı yaptığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu masum değil!
Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da içme suyu stoklarımızda eksiklik yok
Kemal Kılıçdaroğlu ve 4 lider arasındaki vekil pazarlığı ortaya çıktı
Yunan bakandan kriz çıkaracak sözler! Yunanistan fabrika ayarlarına döndü...
İYİ Parti'de istifa komedisi: Ayhan Altıntaş önce ayrıldı, sonra 'Geri aldım' dedi
Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan sonra rotayı Ersan Şen'e çevirdi!
İYİ Parti'de istifa depremi: Ayhan Altıntaş partisinden ayrıldığını duyurdu
Muharrem İnce, Ümit Özdağ ile kurduğu ittifaktan ayrıldı
Fatih Portakal'dan muhalefete tepki: Uyuttunuz mu bizi
Meteoroloji'den 3 uyarı birden! Şiddetli yağışa, fırtına ve çığ riskine dikkat

Meteoroloji'den 3 uyarı birden! Şiddetli yağışa, fırtına ve çığ riskine dikkat

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yüzde 5'e geriledi

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yüzde 5'e geriledi

Mersin'deki 'gizemli ev' 6 milyon 750 bin liraya satışa çıktı

Mersin'deki 'gizemli ev' 6 milyon 750 bin liraya satışa çıktı

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Halk Sağlığı Komisyonu üç ilde inceleme yaptı: Deprem bölgelerinde 'salgın' riski var mı?

Halk Sağlığı Komisyonu üç ilde inceleme yaptı: Deprem bölgelerinde 'salgın' riski var mı?