Masadaki küçük ortak saat verdi: İYİ Parti Bombaladı! 5'li koalisyon dayatmasına karşı çıktılar!

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyonun 12. toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.MERAL AKŞENER MASAYI DAĞITTIPartinin ek binasındaki toplantının ardından alınan kararı açıklayan Akşener, 'İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız' açıklamasını yaptı.İmamoğlu ve Yavaş'ı aday olarak gösterdiklerini söyleyen Akşener, 'Bu önerilerimiz reddedilmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir.' diyerek 6'lı masayı resmen dağıttı. CHP'li iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp, aday olmayacaklarını ilan etti.KÜÇÜK ORTAK SAAT VERDİİki partiden birçok siyasetçi sosyal medya üzerinden karşılıklı sert açıklamalar yaptı. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken masadan itilen İYİ Parti ve küçük ortak DEVA Partisi arasında savaş başladı.DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, 'İttifakımızın kapısı yarın 14.00'e kadar İYİ Parti'ye açık' şeklinde tüm dikkatleri üzerine toplayan bir çıkışa imza attı.İYİ PARTİ BOMBALADIİYİ Parti ise 5'li koalisyon dayatmasına karşı çıktı. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, DEVA'lı Ekmen'in bu sözlerine 'Güven kapıya saat vererek değil, söz hakkı vererek inşa edilir' şeklinde yanıt verdi.