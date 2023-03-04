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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yılda kalıcı konutların yapılacağını söylediğini hatırlattı.

Ekleme: 4.03.2023 - 23:53 Güncelleme: 5.03.2023 - 00:03 / Editör: Ozge Selin
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu
Tavşantepe mevkisinde TOKİ`nin çalışmasının olduğunu, bölgenin inceleme sonucu konut yapımına uygun olduğunun tespit edildiğini anlatan Zelyurt, 'Birinci etap 350 konut, ikinci etap 550 konut, üçüncü etap da 600 konut olmak üzere 1500 konut yapılacak. 350 konutun ihalesi tamamlanmış olup, müteahhidi geldi ve bugün itibarıyla ilk kazmayı vurdu. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.' dedi.

Doğanşehir`in 6 Şubat`taki depremlerinden en çok etkilenen yerlerden biri olduğuna işaret eden Zelyurt, 'Birçok binamız yıkıldı. Devletimiz, milletimiz sağ olsun. Allah devlete, millete zeval vermesin. Gıda konusunda her türlü destek sağlandı. Çadır konusunda yardımlar devam ediyor. Devletimiz bu işe el attı, insanların mağduriyetini gidermek için TOKİ konutlarımızın çalışmaları başlamış durumdadır.' diye konuştu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

105 metrekare, 3 oda 1 salon olacak

Zelyurt, binaların 5 katlı planlandığının altını çizerek, '105 metrekarelik 3+1 konutlar yapılacak. Şehrin hafızası da korunacak. Şehir hastanemiz burada, meslek yüksekokulu burada. Meslek yüksekokulunun yan tarafına hükümet binası ihale edilmişti. Şehrin hafızasını, merkezini bozmamak ve geçmiş kültüründen koparmamak için şehrin merkezinde bundan sonra binaların altına iş yerleri yapılmayacak. O yüzden bir çarşı merkezi oluşturulacak.' ifadelerini kullandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Çarşı merkezini iki katlı olarak önerdiklerini dile getiren Zelyurt, şunları kaydetti: 'Alt katları dükkan, üst katları ofis olarak değerlendirilecek. Ofisler, avukat ve muhasebe ve benzeri bürolar olarak kullanılabilecek. Osmanlı, Selçuklu mimarisi tarzında bir mimari yapı oluşturulması, çarşı merkezinin çevresine de sınırlı bir imar verilmek üzere... Bu sınırlı imar da en fazla 1+1 olabilir, 2+1 olabilir. Sınırlı kat sayısı, düşük yoğunluklu bir yapı oluşturulmak suretiyle şehrin yapılanmasında, imar çalışmasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak mutabakatı sağlayarak çalışacağız inşallah.'

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu
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