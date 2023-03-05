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Karamollaoğlu'ndan Akşener'e büyük şok: Yeter sizden çektiğimiz! 6'lı koalisyonu dağıtan toplantı ile ilgili bomba kulis

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyonun 12. toplantısına ilişkin yeni bilgiler geliyor. Kılıçdaroğlu'nun toplantıda Akşener'e karşı çıkışı konuşulurken gazeteci Latif Şimşek masayı dağıtan görüşmeyle ilgili bomba 'Karamollaoğlu' kulisini paylaştı. Latif Şimşek, “Karamollaoğlu, Akşener’e ‘Yeter artık sizden çektiğimiz’ diyor. Bunun üzerine Meral Hanım masayı terk etmek üzere kalkmış ‘Bana müsaade o zaman’ demiş. Davutoğlu araya girmiş, bir süre sonra ortam yine elektriklenmiş” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'ndan Akşener'e büyük şok: Yeter sizden çektiğimiz! 6'lı koalisyonu dağıtan toplantı ile ilgili bomba kulis
Ekleme: 5.03.2023 - 23:22 Güncelleme: 5.03.2023 - 23:32 / Editör: Ozge Selin
Karamollaoğlu'ndan Akşener'e büyük şok: Yeter sizden çektiğimiz! 6'lı koalisyonu dağıtan toplantı ile ilgili bomba kulis
Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı koalisyon masasını dağıttı. Partinin ek binasındaki toplantının ardından alınan kararı açıklayan Akşener, 'İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız' açıklamasını yapmıştı.

Gazeteci Latif Şimşek katıldığı canlı yayında 6'lı koalisyonun dağılmadan önceki 12. Toplantısında yaşananlara ilişkin bilgiler paylaştı.

Karamollaoğlu'ndan Akşener'e büyük şok: Yeter sizden çektiğimiz! 6'lı koalisyonu dağıtan toplantı ile ilgili bomba kulis

'YETER ARTIK SİZDEN ÇEKTİĞİMİZ'

Toplantıda ortamın bir anda elektriklendiğini belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

'Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Yeter artık sizden çektiğimiz' diyor. Bu sözün hangi tonda söylendiğini hepiniz tahmin edersiniz. Birinin hep zorluk, güçlük çıkarmasından bıkmışsınızdır.

Karamollaoğlu'ndan Akşener'e büyük şok: Yeter sizden çektiğimiz! 6'lı koalisyonu dağıtan toplantı ile ilgili bomba kulis

'BANA MÜSAADE O ZAMAN'

Ben bunu bir kesin bir bilgi olarak öğrendim. Bunun üzerine Meral Hanım masayı terk etmek üzere kalkmış 'Bana müsaade o zaman' demiş. Ahmet Davutoğlu araya girmiş, bir süre sonra ortam yine elektriklenmiş.

'Biz o zaman 5 imza ile açıklayalım' diyor Kemal Bey. Meral Hanım da 'Siz beşiniz karar alıyorsanız bana ne gerek var' diyor. Kemal Bey de 'Siz bilirsiniz' diyor'

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