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Hatay'da yıkılan 2 binanın tutuklu fenni mesulü, depremin ardından medyaya 'mimar' sıfatıyla demeçler vermiş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 binanın yıkılması ve 43 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan fenni mesulün, depremden sonra bazı medya kuruluşlarına "zemin seçimi" konusunda tavsiye demeçleri verdiği ortaya çıktı.

Ekleme: 5.03.2023 - 19:05 Güncelleme: 5.03.2023 - 19:10 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da yıkılan 2 binanın tutuklu fenni mesulü, depremin ardından medyaya 'mimar' sıfatıyla demeçler vermiş43 kişiye mezar olan 2 binayla ilgili tutuklanan fenni mesul, depremden sonra "mimar" sıfatıyla bazı medya kuruluşlarına demeç vermiş.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Mahallesi'ndeki Özinci Kent Sitesi'nin 2 bloğunun Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, yapı ruhsatında fenni mesul olarak Ercüment K'nin (65) adının yer aldığını tespit etti.

Gözaltına alınan Ercüment K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ercüment K'nin, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'daki yapılaşma konusunda "mimar" sıfatıyla bazı medya kuruluşlarına demeç verdiği ortaya çıktı.

"Yerel yönetimlerin gerekli tedbirleri almadığı, inşaat alanında rant sistemi kurulduğu, denetimlerin uygun şekilde yapılmadığı" iddialarını dile getiren Ercümet K'nin, yerleşim yerlerinin alüvyonlu alanlardan uzağa taşınması, zemin seçimine dikkat edilmesi ve yüksek yapılaşmadan uzaklaşılması gerektiğine ilişkin sözleri açıklamalarında yer almıştı.
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