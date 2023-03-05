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Akşener'in danışmanı CHP ve 5'li koalisyonu bombaladı: Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler

6'lı koalisyon masasının dağılmasının ardından CHP ve İYİ Partili isimler sosyal medyadan yaptıkları sert açıklamalar ile karşılıklı restleşiyor. İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Abdullah İlker Sungur 'siyasi nezaket' vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Sungur, masadan dışlandıklarını kaydederek, Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e 'Kabul ediyorsan et, etmiyorsan kalk' dediğini ifade etti.

Ekleme: 5.03.2023 - 20:49 Güncelleme: 5.03.2023 - 20:59 / Editör: Ozge Selin
Akşener'in danışmanı CHP ve 5'li koalisyonu bombaladı: Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı koalisyondaki diğer parti liderlerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemesinin ardından masayı dağıttı. Meral Akşener, kendilerine Kılıçdaroğlu dayatması yapıldığını savunarak 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini önerdim' dedi ve masayı topa tuttu.

6'lı koalisyonun dağılmasının ardından İYİ Partili isimler CHP'ye ve masadaki diğer partilere yönelik çok sert sözler kullandı. İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Abdullah İlker Sungur bugün CHP'ye yönelik salvolara devam etti.

Akşener'in danışmanı CHP ve 5'li koalisyonu bombaladı: Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler

Abdulllah İlker Sungur Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunarak şunları kaydetti:

'BİZ MASADAN DIŞLANDIK'

Kılıçdaroğlu; 'Kabul ediyorsan et, etmiyorsan kalk.' dedi. Trol ordusu bizlere siyasi nezaketten bahsediyorlar. Peki soruyorum; Uzun bir süredir beraber yol yürüdüğün en büyük siyasi ortağına; 'Benim adaylığım için ne düşünüyorsunuz?' diye sormayıp, 'Kabul ediyorsan et, etmiyorsan kalk.' demek nedir? Biz masadan kalkmadık, dışlandık.

Akşener'in danışmanı CHP ve 5'li koalisyonu bombaladı: Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler

'YÜZDE 1'LİK PARTİLER İÇİN KURMADIK'

İlker Sungur daha önce de; 'Biz İYİ Parti'yi kazanamayacak bir adayı ortaya çıkarıp Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimini riske atmak için, yüzde 1'lik, yüzde 2'lik partilere milletvekilliği kazandırmak için kurmadık. Milletin arzusunu kimsenin kişisel hırslarına harcatmadık, harcatmayacağız. Millet ne derse, o.' sözlerini kullanmıştı.
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