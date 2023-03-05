Adana'da depremde hasar gören 14 katlı apartman kontrollü şekilde yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da ağır hasar gören 13 katlı Ayas Sitesi'nin diğer bloğu da kontrollü olarak yıkıldı.
Deprem felaketinin izleri siliniyor...
Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, kentteki 13 bina yıkıldı, 5 bina için 'acil yıkım' kararı verildi ve 200 binanın da 'ağır hasarlı' olduğu belirlendi.
Diğer blokta yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde 13 katlı Ayas Sitesi'nin yarısı yıkılan A Bloğu kontrollü olarak yıkılmıştı.
Ekipler, bugün de depremin simgelerinden olan sitenin diğer bloğunu etrafına sarılan çelik halatlar ile kontrollü bir şekilde yıktı.
Etrafı toz bulutu kapladı
Binanın yıkımı sırasında bölgeyi toz bulutu kapladı.
Sürücüler araç kullanmakta zorlandı
Trafikteki sürücüler, oluşan toz bulutu sebebiyle araç kullanmakta güçlük çekti.
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