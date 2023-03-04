  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 20,02 - 20,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Toplantıda yaşanan kriz ortaya çıktı: Masadan kalkan Akşener'i diğer parti liderleri zorla oturtmuş

Altılı Masa'nın dün gerçekleştirdiği 12. toplantıda kriz yaşandığı ortaya çıktı. İYİ Partili Aytun Çıray, toplantıda Meral Akşener'in sinirlenerek masadan kalktığını, diğer parti liderleri tarafından zorla geri oturtturulduğunu söyledi.

Toplantıda yaşanan kriz ortaya çıktı: Masadan kalkan Akşener'i diğer parti liderleri zorla oturtmuş
Ekleme: 4.03.2023 - 00:25 Güncelleme: 4.03.2023 - 00:35 / Editör: Ozge Selin
Toplantıda yaşanan kriz ortaya çıktı: Masadan kalkan Akşener'i diğer parti liderleri zorla oturtmuş
Bugüne dek toplantıları 'birlikte yemek yemekten' öteye geçmeyen Altılı Masa, dün 12. kez toplandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda ise cumhurbaşkanı adayı krizinin sona erdiği iddia edildi.

Toplantı sonrası Altılı Masa'dan yapılan açıklamada aday konusunda ortak uzlaşıya varıldığı açıklanmıştı. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak masayı devirdi.

'Akşener sinirlenerek masadan kalktı'

Kulisleri hareketlendiren bu gelişme sonrasında ise toplantıya ilişkin çarpıcı bir gelişme daha ortaya çıktı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili, Akşener'in toplantı sırasında sinirlenerek masadan kalktığını ancak diğer parti liderleri tarafından oturtulduğunu söyledi.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kendi yandaşları bile Akşener'i ti’ye aldı: 'Testere Meral'
Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek!
Kılıçdaroğlu'nun videolu açıklamalarına İYİ Parti'den jet cevap: 'Nihai sofranın mimarı' vurgusu
Toplantıda yaşanan kriz ortaya çıktı: Masadan kalkan Akşener'i diğer parti liderleri zorla oturtmuş
Altılı Masa'nın dağılması sonrası Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Yolumuza devam ediyoruz'
Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine geri döndü
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Son dakika! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Ankara'da görüşüyor
Altılı masanın geri kalanı yarın Saadet Partisi'nde toplanacak
Saadet Partisi'nden masayı deviren Meral Akşener'e cevap: Dayatma söz konusu değil
Özgür Özel Akşener'e adeta meydan okudu: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı kapanışında konuşuyor.
Destici'den Altılı Masa'yı dağıtan Meral Akşener'e sürpriz 'ittifak' çağrısı
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e cevap: Ben bu saatten sonra değişmem
Yavaş ve İmamoğlu olumsuz yanıt verirse ne olacak? İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan açıklama: Nasıl cevaplayacaksınız
CHP'li vekil Orhan Sarıbal'dan Akşener'e olay gönderme! 'Namussuza, halden bilmez kahpe yalana'
Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a dayatma! Ortalık daha da karıştı...
Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu'na çağrısı sonrası CHP'de hareketlilik: Kuşoğlu'ndan Yavaş'a ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz
3 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

3 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Depremde oluşan devasa yarık uzaydan görüntülendi: Hatay'da depremin boyutunu gözler önüne seren tablo...

Depremde oluşan devasa yarık uzaydan görüntülendi: Hatay'da depremin boyutunu gözler önüne seren tablo...