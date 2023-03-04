  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 20,02 - 20,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre, Ağrı, Bartın, Giresun, Karaman, Mardin, Muş ve Tunceli çevre ve şehircilik il müdürlüklerine atama yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı
Ekleme: 4.03.2023 - 01:04 Güncelleme: 4.03.2023 - 01:10 / Editör: Ozge Selin
Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı
Ağrı, Bartın, Giresun, Karaman, Mardin, Muş ve Tunceli çevre ve şehircilik il müdürlüklerine atama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ferdi İlan, Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mehmet Özdemir, Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Sedat Kurnaz atandı.

Ayrıca Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Yılmaz, Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hakan Şimşek, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Yusuf Akkaya, Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İsmail Ceylan getirildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kendi yandaşları bile Akşener'i ti’ye aldı: 'Testere Meral'
Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek!
Kılıçdaroğlu'nun videolu açıklamalarına İYİ Parti'den jet cevap: 'Nihai sofranın mimarı' vurgusu
Toplantıda yaşanan kriz ortaya çıktı: Masadan kalkan Akşener'i diğer parti liderleri zorla oturtmuş
Altılı Masa'nın dağılması sonrası Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Yolumuza devam ediyoruz'
Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine geri döndü
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Son dakika! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Ankara'da görüşüyor
Altılı masanın geri kalanı yarın Saadet Partisi'nde toplanacak
Saadet Partisi'nden masayı deviren Meral Akşener'e cevap: Dayatma söz konusu değil
Özgür Özel Akşener'e adeta meydan okudu: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı kapanışında konuşuyor.
Destici'den Altılı Masa'yı dağıtan Meral Akşener'e sürpriz 'ittifak' çağrısı
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e cevap: Ben bu saatten sonra değişmem
Yavaş ve İmamoğlu olumsuz yanıt verirse ne olacak? İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan açıklama: Nasıl cevaplayacaksınız
CHP'li vekil Orhan Sarıbal'dan Akşener'e olay gönderme! 'Namussuza, halden bilmez kahpe yalana'
Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a dayatma! Ortalık daha da karıştı...
Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu'na çağrısı sonrası CHP'de hareketlilik: Kuşoğlu'ndan Yavaş'a ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz
3 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

3 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Depremde oluşan devasa yarık uzaydan görüntülendi: Hatay'da depremin boyutunu gözler önüne seren tablo...

Depremde oluşan devasa yarık uzaydan görüntülendi: Hatay'da depremin boyutunu gözler önüne seren tablo...