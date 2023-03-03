Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'dan ayrıldıklarını bildirirken, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu göreve davet etmişti.MANSUR YAVAŞ İLE EKREM İMAMOĞLU'NDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALARAnkara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, ''Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir.'' ifadelerini kullandı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, ''Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve Millet İttifakı'nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur.'' ifadelerini kullandı.