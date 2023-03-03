  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 20,02 - 20,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu peş peşe açıklamalarda bulundu. İkili Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, dışında hareket etmeyeceklerini bildirdi.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek!
Ekleme: 3.03.2023 - 23:52 Güncelleme: 4.03.2023 - 00:17 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'dan ayrıldıklarını bildirirken, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu göreve davet etmişti.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek!

MANSUR YAVAŞ İLE EKREM İMAMOĞLU'NDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, ''Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir.'' ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, ''Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve Millet İttifakı'nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur.'' ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek!
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Son dakika! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Ankara'da görüşüyor
Altılı masanın geri kalanı yarın Saadet Partisi'nde toplanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı kapanışında konuşuyor.
Saadet Partisi'nden masayı deviren Meral Akşener'e cevap: Dayatma söz konusu değil
Özgür Özel Akşener'e adeta meydan okudu: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı paylaştı
Destici'den Altılı Masa'yı dağıtan Meral Akşener'e sürpriz 'ittifak' çağrısı
Yavaş ve İmamoğlu olumsuz yanıt verirse ne olacak? İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan açıklama: Nasıl cevaplayacaksınız
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e cevap: Ben bu saatten sonra değişmem
CHP'li vekil Orhan Sarıbal'dan Akşener'e olay gönderme! 'Namussuza, halden bilmez kahpe yalana'
Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a dayatma! Ortalık daha da karıştı...
Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu'na çağrısı sonrası CHP'de hareketlilik: Kuşoğlu'ndan Yavaş'a ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz
'Akşener masayı dağıtırsa belgeleri açıklarım' demişti: Yaşar Okuyan Beyaz Gazete'ye konuştu
Üç ay önce Meral Akşener, 'Masayı dağıtmaya kimsenin gücü yetmez' demişti.
İyi Parti lideri Akşener'in sözleri yeniden gündem oldu! 'Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu'nu vasiyet ettim'
Halk TV canlı yayınında Meral Akşener'e beddua
Meral Akşener Altılı Koalisyonu dağıttı! Başkan Erdoğan'ın altılı masa sözleri yeniden gündem oldu
6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener'e CHP'li yandaşlardan tepkiler art arda geldi: Tarih olacaksınız uğurlar ola
3 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

3 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Depremde oluşan devasa yarık uzaydan görüntülendi: Hatay'da depremin boyutunu gözler önüne seren tablo...

Depremde oluşan devasa yarık uzaydan görüntülendi: Hatay'da depremin boyutunu gözler önüne seren tablo...