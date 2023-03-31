  • USD: 19,15 - 19,18
  • EURO: 20,80 - 20,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ümraniye'de dehşet: Anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu!

Ümraniye'de işten eve dönen Muhsin Erten, eşinin ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken eşi Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Ekleme: 31.03.2023 - 11:21 Güncelleme: 31.03.2023 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Ümraniye'de dehşet: Anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu!Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Merve ve Muhsin Erten çifti 3 yaşındaki oğullarıyla birlikte 9 katlı binanın 3. katında yaşıyordu. İşten dönen Muhsin Erten, eve girdiğinde 3 yaşındaki oğlu ve 30 yaşındaki eşi Merve Erten'in cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı incemede Merve Erten ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu. Polis, Merve Erten'in oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

Olayı duyan aile yakınları çiftin yaşadığı eve akın etti. Aile yakınlarının bazılarının sinir krizi geçirdiği görüldü.

ANNE VE OĞLUNUN CENAZELERİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından anne ve oğlunun cansız bedeni kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, bina görevlisinin, genç kadını ve oğlunu en son, öğle saatlerinde bahçede dolaşırken gördüğünü söylediği öğrenildi.

Ümraniye'de dehşet: Anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu!
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Mersin Tece Polisevi soruşturması tamamlandı! CHP’nin raporundaki PKK’lı teröristin parmak izi patlayıcıda çıktı
Halk TV İYİ Parti’ye yapılan saldırının sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gösterdi
İyi Parti HDP’nin Türkiye’yi yıkma vaatlerine sessiz! Ümit Özlale: Partide bir huzursuzluk yaratmadı
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesini öven İBB çalışanı Ezgi Yıldız tutuklandı...
Bakan Varank açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg teslim edilecek
Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası!
Karadeniz gazında sona gelindi! İşte evlerde kullanılacağı tarih
BOTAŞ'tan doğalgaz indirimi açıklaması
Emekli Amiral Türker Ertürk, TSK'nın sınır operasyonlarını hedef aldı
MEB'den 3 bin 500 engelli öğretmen ataması müjdesi... Tarih belli oldu
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babasından terör ortaklığına tepki: Koltuk uğruna devleti satma peşindeler
Millet İttifakı'nın şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler: “Dertlerinin millet olmadığını bir kez daha görmüş olduk”
PKK'lı terörist Sabri Ok'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek
Gökkuşağı Masası'nın LGBT dosyası kabarık! Aile yapısının altına dinamit koyacaklar
Türkiye seçime 4 adayla gidiyor: Kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
CHP'li Gülizar Biçer Karaca'dan yıkım vaadi: Nükleer enerji santrallerini iptal edeceğiz
SGK çalışanlarının mesai ücreti arttı: Saat başına 54 lira fazla alacaklar
CHP yandaşı Merdan Yanardağ İnce ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeyi anlattı: Amacı CHP'yi ele geçirmek
Emekliye maaş artışı TBMM genel kurulunda kabul edildi...
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Erdoğan birinci turda kazanır
31 Mart hava durumu: O illere kar ve yağmur uyarısı!

31 Mart hava durumu: O illere kar ve yağmur uyarısı!

Togg'un Trugo şarj istasyon ağı için fiyat listesi belli oldu

Togg'un Trugo şarj istasyon ağı için fiyat listesi belli oldu

Güneş fırtınası 2.8 milyon kilometre hızla Dünya’yı vuracak: İletişim araçları ve elektronik aletler etkilenebilir

Güneş fırtınası 2.8 milyon kilometre hızla Dünya’yı vuracak: İletişim araçları ve elektronik aletler etkilenebilir

Eğitime kar engeli! İşte eğitim öğretime ara verilen il ve ilçeler

Eğitime kar engeli! İşte eğitim öğretime ara verilen il ve ilçeler

Sahte doktor Ayşe Özkiraz tahliyesinin ardından ilk kez konuştu: Gözü tıp fakültesinde

Sahte doktor Ayşe Özkiraz tahliyesinin ardından ilk kez konuştu: Gözü tıp fakültesinde

Kiracı ile ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'den itibaren...

Kiracı ile ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'den itibaren...