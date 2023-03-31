Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesini öven İBB çalışanı Ezgi Yıldız tutuklandı...

8 sene önce makamında teröristler tarafından şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz’ın alıkonulduğu ana ait fotoğrafı yayınlayıp “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” şeklinde paylaşım yapan Ezgi Yıldız ‘’Terör örgütü propagandası yapmak’’ suçundan tutuklandı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Eda Ezgi Yıldız'ın terör örgütü DHKP-C'yi destekleyen paylaşımları ortaya çıktı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSYÖN A.Ş'de çalışıyor olarak gösterilen Ezgi Yıldız paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası hesabını kapattı.İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015 tarihinde makam odasında şehit edilmeden önce DHKP-C'li teröristler tarafından alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan ve gözaltına alınan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız, 'Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır' şeklinde teröristleri destekleyen alçak ifadeler kullandı.Gözaltına alınan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Eda Ezgi Yıldız tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Yıldız, Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği günün yıldönümünde ''Terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklandı.