Millet İttifakı'nın şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler: “Dertlerinin millet olmadığını bir kez daha görmüş olduk”

Depremin 6'ıncı günü Malatya'ya gelen cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kameralar önünde çadır üreticilerine seslenmiş ve buradaki konuşmasında;'Bütün deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım. İnsanlar, soğuktan büyük bir acı çekiyorlar, mustaripler. 'Bize çadır gönderin' diyorlar. Buradan ben çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum, sizin elinizde eğer çadır stokunuz varsa lütfen bizim büyükşehir belediye başkanlarına ulaşın, kaç çadır varsa bize verin. Biz bunları satın alacağız ve deprem bölgelerine göndereceğiz'diye konuşmuştu.Sabah'ın haberine göre; Malatya'da bu sefer de depremzedeler ile iftar program düzenleyen Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak genel başkanları depremzedeler için kurulan iftar çadırı programın ardından partililer tarafından sökülüp götürüldüğü ortaya çıktı.Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yanında CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş'ın da bulunduğu CHPli belediye başkanlarının bulunduğu heyet ile 11 şubattaki Malatya ziyaretinde,'Hava çok soğuk.Gerçekten çok soğuk. Belli yerlerde duruyorlar. Az önce gittiğimiz salon, kişilere yerlerini açıyorlar ama dışarıda, arabada kalan, geceyi arabada geçiren çok sayıda Malatyalı var.'Vatandaşlardan tepki 'çadırı bizim için değil, kendileri için getirmişler. Meğer acımıza değil, şova gelmişler yemeğini yiyip gittiler 'diyerek tepki gösterdiler. Deprem bölgesinde vatandaşların acılarını suistimal eden ve devletin yapmış olduğu yardımları kötüleyen 7'li koalisyon üyeleri bu seferde iftar şovlarında yeni bir skandalla gündeme geldi.Açıklamalarda bulunan depremzede tekstil işçisi Abuzer Karaca, 'Geldiklerinde hiç şaşırmadık. Çünkü burada kurulan çadır halk çadırı değildi, illet çadırıydı kısaca bizim acımız üzerinden hem yemek yediler hemde şov yaptılar kendilerince. Bizim karnımız tok bunlara. Biz seçimde kime oy vereceğimizi çok iyi biliyoruz.Deprem gününden bugüne kadar hep devleti gördük. Bizlerde üstümüze düşeni sandıkta yapacağız. Burada dışardan topladıkları kalabalıklarla iftar şovu yaptılar. Sonrası nemi oldu, çadırlarında alıp gittiler. Seçim sonuçunu millet belirleyecek. Bunların süslü çadırlarına ihtiyacımız yok 'diye konuştu.Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak üyelerinin Ramazanın 2. günü Malatya'da iftar yaptıkları devasa çadırın ertesi günü kaldırılmasına tepki gösteren depremzede esnaf Mehmet Baykara, 'bunların en büyük icraatları yalan söylemek.Bu kafa ile ülke yönetecekler. Kılıçdaroğlu depremin 6. Günü çadır üreten firmalardan çadır istemişti hatta iddialı bir şekilde hepsini para ile alacağız dedi.Burada insanlar üşüyor, kalacak yerleri yok diye, iftar için kurulan çadırın kalacağını düşündük ancak ertesi günü yok olmuş. Bu adamların derdinin millet olmadığını burada bir kez daha görmüş olduk' dedi.