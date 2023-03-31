Karadeniz gazında sona gelindi! İşte evlerde kullanılacağı tarih

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nun önceki günkü toplantısında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri sunum yaptı.Türkiye'nin en büyük keşfi olarak kayıtlara geçen, Fatih sondaj gemisinin gerçekleştirdiği 540 milyar metreküp doğal gaz keşfini Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu.Başkan Erdoğan'ın Arife günü Karadeniz Gazı'nın Filyos'a getirilmesi töreninin yapılacağını duyurduğunu hatırlatan Özcan, devreye girmesiyle kaynaktaki dışa bağlılığı önemli oranda azaltacak projedeki son durum hakkında, 'Karadan itibaren Türkiye iletim sistemine bağlamakla mükellefiz.Kasım itibarıyla tüm hazırlıklarımızı bitirdik, bekliyoruz. Nisan itibarıyla sisteme bağlanacak, ondan sonra tüm Türkiye'yi gazla buluşturacağız' ifadesini kullandı.Depremin uzun süredir gündemlerinde olduğunu bildiren Özcan, ODTÜ ve İTÜ ile Marmara Bölgesi'nde tespit edilen noktaların tamamında gerekli tedbirleri alarak çalışmaları tamamladıklarını dile getirdi.Deprem ön uyarı sitemleri hakkında da bilgi veren Özcan, 'Kahramanmaraş depremde, 2-3 dakikada tüm vanalarımız kapandı. Bu, insan eliyle olmadı, uzaktan oldu' dedi.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanı Hüseyin Daşdemir, depremden etkilenen 11 ilde deprem öncesi yaklaşık 2 milyon abonenin bulunduğunu belirtti.Daşdemir, '336 bin azalarak 1 milyon 686 bine düştü. Abone sayısındaki düşüşün yüzde 85'inin oturulamaz olan binalardan, geriye kalan yüzde 15'inin ise göç etkisinden oluştuğunu tahmin ediyoruz' diye konuştu.