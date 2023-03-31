İYİ Parti İstanbul İl binasına kurşun atan zanlı yakalandı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Kurşun, il başkanlığında bulunan kafe bölümündeki bir koltuğa isabet etti. E-5 tarafından gelen kurşunla ilgili çalışmalar başladı.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırıyı kınadığını belirterek, 'Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır' dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığının kurşunlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada failin yakalandığını duyurdu.Bakan Soylu, saldırıdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de tepki göstererek,'Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz' ifadelerini kullandı.Akşener saldırı sonrası olay yerinde yaptığı açıklamada,'Eğer bu zulmün, pisliğin, iğrençliğin, hukuksuzluğun bitmesini istiyorsanız değerli kadınlar, 14 Mayıs'ta oylarınızı Millet İttifakı'ndan yana kullanacaksınız. Bu kadına, İYİ Parti'ye oy vereceksiniz ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz, 13'üncü Cumhurbaşkanını seçeceksiniz, partimizi de birinci parti yapacaksınız. Bu zulmün bitmesi için bu zulme uğrayanların bu işi kazanması lazım'diyerek oy istemişti.