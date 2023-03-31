  • USD: 19,15 - 19,19
  • EURO: 20,85 - 20,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti İstanbul İl binasına kurşun atan zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığının kurşunlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada failin yakalandığını duyurdu. Bakan Soylu, "Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz" ifadelerini kullanarak yaşananlardan siyaset devşiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.

İYİ Parti İstanbul İl binasına kurşun atan zanlı yakalandı
Ekleme: 31.03.2023 - 17:54 Güncelleme: 31.03.2023 - 18:12 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti İstanbul İl binasına kurşun atan zanlı yakalandı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Kurşun, il başkanlığında bulunan kafe bölümündeki bir koltuğa isabet etti. E-5 tarafından gelen kurşunla ilgili çalışmalar başladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırıyı kınadığını belirterek, 'Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır' dedi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına saldıran zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığının kurşunlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada failin yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu, saldırıdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de tepki göstererek,
'Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz
' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İstanbul İl binasına kurşun atan zanlı yakalandı

Saldırıdan Erdoğan'ı sorumlu tuttu: Olay yerinde oy istedi

Akşener saldırı sonrası olay yerinde yaptığı açıklamada,
'Eğer bu zulmün, pisliğin, iğrençliğin, hukuksuzluğun bitmesini istiyorsanız değerli kadınlar, 14 Mayıs'ta oylarınızı Millet İttifakı'ndan yana kullanacaksınız. Bu kadına, İYİ Parti'ye oy vereceksiniz ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz, 13'üncü Cumhurbaşkanını seçeceksiniz, partimizi de birinci parti yapacaksınız. Bu zulmün bitmesi için bu zulme uğrayanların bu işi kazanması lazım'
diyerek oy istemişti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İYİ Parti İstanbul İl binasına kurşun atan zanlı yakalandı
Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar
Elazığ'da bir evde 6 kişi ölü bulundu!
ABD merkezli National Geographic'ten skandal paylaşım: Eli kanlı kadın teröristlerden övgüyle söz edildi
Türkiye'nin kararlı duruşu değişmedi! Finlandiya terör gerçeğini gördü: Erdoğan dünyaya açık açık gösterdi
İyi Parti'ye saldırıya Süleyman Soylu'dan tepki: Failler en yakın zamanda bulunacaktır
AK Parti'den Akşener'in açıklamalarına sert tepki: Provokatif bir yaklaşımdır
Bakan Kurum açıkladı! İki ilde temeller atılıyor
Mersin Tece Polisevi soruşturması tamamlandı! CHP’nin raporundaki PKK’lı teröristin parmak izi patlayıcıda çıktı
Halk TV İYİ Parti’ye yapılan saldırının sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gösterdi
İyi Parti HDP’nin Türkiye’yi yıkma vaatlerine sessiz! Ümit Özlale: Partide bir huzursuzluk yaratmadı
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesini öven İBB çalışanı Ezgi Yıldız tutuklandı...
Bakan Varank açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg teslim edilecek
Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası!
Karadeniz gazında sona gelindi! İşte evlerde kullanılacağı tarih
BOTAŞ'tan doğalgaz indirimi açıklaması
Emekli Amiral Türker Ertürk, TSK'nın sınır operasyonlarını hedef aldı
MEB'den 3 bin 500 engelli öğretmen ataması müjdesi... Tarih belli oldu
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babasından terör ortaklığına tepki: Koltuk uğruna devleti satma peşindeler
Millet İttifakı'nın şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler: “Dertlerinin millet olmadığını bir kez daha görmüş olduk”
31 Mart hava durumu: O illere kar ve yağmur uyarısı!

31 Mart hava durumu: O illere kar ve yağmur uyarısı!

Togg'un Trugo şarj istasyon ağı için fiyat listesi belli oldu

Togg'un Trugo şarj istasyon ağı için fiyat listesi belli oldu

Türkiye'de dün gece en düşük sıcaklık Bolu'da ölçüldü: Termometreler eksi 20'yi gösterdi

Türkiye'de dün gece en düşük sıcaklık Bolu'da ölçüldü: Termometreler eksi 20'yi gösterdi

Yer Sivas: Depremler sonrası oluşan obruk böyle görüntülendi

Yer Sivas: Depremler sonrası oluşan obruk böyle görüntülendi

Sahte doktor Ayşe Özkiraz tahliyesinin ardından ilk kez konuştu: Gözü tıp fakültesinde

Sahte doktor Ayşe Özkiraz tahliyesinin ardından ilk kez konuştu: Gözü tıp fakültesinde

Kiracı ile ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'den itibaren...

Kiracı ile ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'den itibaren...