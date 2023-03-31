Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası!

Halk TV ekranlarında, Korkmaz Tavukçu isminde açılan sahte bir hesaptan, Memleket Partisi Parti Meclisi üyesinin istifa mektubu canlı yayında okundu. Gerçekmiş gibi haberleştirilen olay Halk TV'de uzun süre tartışılırken, o sırada KJ'de de "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası, Memleket çatırdıyor: Art arda istifa, Memleket'te istifa dalgası başladı." gibi cümlelere yer verildi. CHP'li bir hesap tarafından trollenen ve 'Korkmaz Tavukçu' olayını haber yapan Halk TV, söz konusu olayın troller tarafından gerçekleştirildiğini ve kendilerini manipüle ettiklerini açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda da Halk TV yayınında Özlem Gürses, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye koronavirüs aşısı yapan "Gülnaz Şırınga" isimli bir hemşirenin darp edildiğini gündeme getirmişti. Ancak bu parodi haberin gerçek olmadığını sonradan anlayan Gürses özür dilemek zorunda kalmıştı.

Yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti.Görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan 'Gel bakalım Muharrem' cümlesinin adeta intikamını alan İnce, Kılıçdaroğlu'nun elini sıkarak 'Hoşgeldiniz, güle güle' diyerek ittifaka katılmayacağına yönelik mesaj verdi.Yaşanan bu olay sonrası CHP medyası Muharrem İnce'ye karşı saldırıya geçerken Fazıl Say, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce için 'goril' benzetmesiyle hakarette bulundu. Say, 'Kore'deki Goril'in şartları düzelsin diye 130 bin imza var' dedi. Say, İnce'ye 'Kültürsüz şovmen' diye bağırdı. Fondaş gazeteciler Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz, kalemleriyle saldırdı. Şahan Gökbakar alaya aldı, Gökhan Özoğuz, 'Proje' yazdı.Sözlü sataşma sonrası İnce'yi anketler üzerinden vurmaya kalkan CHP medyasından olan Halk TV'de büyük bir komedi yaşandı.Twitter'da sahte bir hesaptan paylaşılan 'Korkmaz Tavukçu' isimli bir Memleket Partisi PM üyesinin istifa mektubu, Halk TV tarafından gerçek gibi paylaşıldı.Konuya ilişkin yorumlarda bulunan Halk TV yorumcuları 'Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası' yazısıyla bu troll istifa mektubunu yorumladı. Program sunucusu İpek Özbey gerçek olmayan istifa mektubunu canlı yayında son kelimesine kadar okudu.Halk TV'de program sunan Özlem Gürses haberi gerçek sanarak konuğuna, 'Siyasetin dili uzunca bir zamandır çok gergindi ve tansiyon çok yukarıdaydı. Yetmezmiş gibi sokağa da yansıdı. Bugün, çok olağanüstü bir haber okudum, Gazete Pencere'de okudum. Her sabah mutlaka okuduğum yayın organlarından biri dijitalde. Gazete Pencere'de Sayın Bahçeli'ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz? Ben de Gazete Pencere'de okudum ve aklım durdu. Aynen şöyle açıklamış. Numune Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınmış bu hemşire hanım. Gülnaz Şırınga: 'Neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen 4 kişi aniden sopalarla vurmaya başladı. Kendisine vururken bir yandan da 'Canımızı acıtanın canına okuruz' diye bağırdıklarını söyledi. Sayın Bahçeli'ye aşı yaptığı için, onun canını acıttıklarını düşündükleri için bu kadıncağızı darp etmişler' dedi.