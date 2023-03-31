  • USD: 19,15 - 19,18
  • EURO: 20,80 - 20,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası!

Halk TV ekranlarında, Korkmaz Tavukçu isminde açılan sahte bir hesaptan, Memleket Partisi Parti Meclisi üyesinin istifa mektubu canlı yayında okundu. Gerçekmiş gibi haberleştirilen olay Halk TV'de uzun süre tartışılırken, o sırada KJ'de de "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası, Memleket çatırdıyor: Art arda istifa, Memleket'te istifa dalgası başladı." gibi cümlelere yer verildi. CHP'li bir hesap tarafından trollenen ve 'Korkmaz Tavukçu' olayını haber yapan Halk TV, söz konusu olayın troller tarafından gerçekleştirildiğini ve kendilerini manipüle ettiklerini açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda da Halk TV yayınında Özlem Gürses, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye koronavirüs aşısı yapan "Gülnaz Şırınga" isimli bir hemşirenin darp edildiğini gündeme getirmişti. Ancak bu parodi haberin gerçek olmadığını sonradan anlayan Gürses özür dilemek zorunda kalmıştı.

Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası!
Ekleme: 31.03.2023 - 11:11 Güncelleme: 31.03.2023 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası!
Yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti.

'HOŞGELDİNİZ GÜLE GÜLE'

Görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan 'Gel bakalım Muharrem' cümlesinin adeta intikamını alan İnce, Kılıçdaroğlu'nun elini sıkarak 'Hoşgeldiniz, güle güle' diyerek ittifaka katılmayacağına yönelik mesaj verdi.



CHP TROLLERİ İNCE'Yİ HEDEF ALDI

Yaşanan bu olay sonrası CHP medyası Muharrem İnce'ye karşı saldırıya geçerken Fazıl Say, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce için 'goril' benzetmesiyle hakarette bulundu. Say, 'Kore'deki Goril'in şartları düzelsin diye 130 bin imza var' dedi. Say, İnce'ye 'Kültürsüz şovmen' diye bağırdı. Fondaş gazeteciler Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz, kalemleriyle saldırdı. Şahan Gökbakar alaya aldı, Gökhan Özoğuz, 'Proje' yazdı.

HALKTV'DE 'KORKMAZ TAVUKÇU' VAKASI

Sözlü sataşma sonrası İnce'yi anketler üzerinden vurmaya kalkan CHP medyasından olan Halk TV'de büyük bir komedi yaşandı.

Twitter'da sahte bir hesaptan paylaşılan 'Korkmaz Tavukçu' isimli bir Memleket Partisi PM üyesinin istifa mektubu, Halk TV tarafından gerçek gibi paylaşıldı.

Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası!

'MEMLEKET'TE KILIÇDAROĞLU İSTİFASI' DİYE DUYURDULAR

Konuya ilişkin yorumlarda bulunan Halk TV yorumcuları 'Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası' yazısıyla bu troll istifa mektubunu yorumladı. Program sunucusu İpek Özbey gerçek olmayan istifa mektubunu canlı yayında son kelimesine kadar okudu.

Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası!

AKILLARA GÜLNAZ ŞIRINGA VAKASINI GETİRDİ

Halk TV'de program sunan Özlem Gürses haberi gerçek sanarak konuğuna, 'Siyasetin dili uzunca bir zamandır çok gergindi ve tansiyon çok yukarıdaydı. Yetmezmiş gibi sokağa da yansıdı. Bugün, çok olağanüstü bir haber okudum, Gazete Pencere'de okudum. Her sabah mutlaka okuduğum yayın organlarından biri dijitalde. Gazete Pencere'de Sayın Bahçeli'ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz? Ben de Gazete Pencere'de okudum ve aklım durdu. Aynen şöyle açıklamış. Numune Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınmış bu hemşire hanım. Gülnaz Şırınga: 'Neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen 4 kişi aniden sopalarla vurmaya başladı. Kendisine vururken bir yandan da 'Canımızı acıtanın canına okuruz' diye bağırdıklarını söyledi. Sayın Bahçeli'ye aşı yaptığı için, onun canını acıttıklarını düşündükleri için bu kadıncağızı darp etmişler' dedi.


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Mersin Tece Polisevi soruşturması tamamlandı! CHP’nin raporundaki PKK’lı teröristin parmak izi patlayıcıda çıktı
Halk TV İYİ Parti’ye yapılan saldırının sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gösterdi
İyi Parti HDP’nin Türkiye’yi yıkma vaatlerine sessiz! Ümit Özlale: Partide bir huzursuzluk yaratmadı
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesini öven İBB çalışanı Ezgi Yıldız tutuklandı...
Bakan Varank açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg teslim edilecek
Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası!
Karadeniz gazında sona gelindi! İşte evlerde kullanılacağı tarih
BOTAŞ'tan doğalgaz indirimi açıklaması
Emekli Amiral Türker Ertürk, TSK'nın sınır operasyonlarını hedef aldı
MEB'den 3 bin 500 engelli öğretmen ataması müjdesi... Tarih belli oldu
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babasından terör ortaklığına tepki: Koltuk uğruna devleti satma peşindeler
Millet İttifakı'nın şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler: “Dertlerinin millet olmadığını bir kez daha görmüş olduk”
PKK'lı terörist Sabri Ok'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek
Gökkuşağı Masası'nın LGBT dosyası kabarık! Aile yapısının altına dinamit koyacaklar
Türkiye seçime 4 adayla gidiyor: Kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
CHP'li Gülizar Biçer Karaca'dan yıkım vaadi: Nükleer enerji santrallerini iptal edeceğiz
SGK çalışanlarının mesai ücreti arttı: Saat başına 54 lira fazla alacaklar
CHP yandaşı Merdan Yanardağ İnce ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeyi anlattı: Amacı CHP'yi ele geçirmek
Emekliye maaş artışı TBMM genel kurulunda kabul edildi...
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Erdoğan birinci turda kazanır
31 Mart hava durumu: O illere kar ve yağmur uyarısı!

31 Mart hava durumu: O illere kar ve yağmur uyarısı!

Togg'un Trugo şarj istasyon ağı için fiyat listesi belli oldu

Togg'un Trugo şarj istasyon ağı için fiyat listesi belli oldu

Güneş fırtınası 2.8 milyon kilometre hızla Dünya’yı vuracak: İletişim araçları ve elektronik aletler etkilenebilir

Güneş fırtınası 2.8 milyon kilometre hızla Dünya’yı vuracak: İletişim araçları ve elektronik aletler etkilenebilir

Eğitime kar engeli! İşte eğitim öğretime ara verilen il ve ilçeler

Eğitime kar engeli! İşte eğitim öğretime ara verilen il ve ilçeler

Sahte doktor Ayşe Özkiraz tahliyesinin ardından ilk kez konuştu: Gözü tıp fakültesinde

Sahte doktor Ayşe Özkiraz tahliyesinin ardından ilk kez konuştu: Gözü tıp fakültesinde

Kiracı ile ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'den itibaren...

Kiracı ile ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'den itibaren...