  • USD: 19,15 - 19,18
  • EURO: 20,80 - 20,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Erzincan’da Şubat ayında ihracat 2 milyon 368 bin dolar oldu

Erzincan’da Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 2 milyon 368 bin dolar, ithalat 181 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ekleme: 31.03.2023 - 13:07 Güncelleme: 31.03.2023 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
Erzincan’da Şubat ayında ihracat 2 milyon 368 bin dolar oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 18 milyar 635 milyon dolar, ithalat yüzde 10,1 artarak 30 milyar 714 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 37 milyar 992 milyon dolar, ithalat yüzde 15,4 artarak 64 milyar 320 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 697 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 119 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 86 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 13 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 851 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,9'unu oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 3 milyar 523 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 269 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 55 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 34 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 804 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,8'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Şubat ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 214 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 526 milyon dolar ile İsviçre, 3 milyar 103 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 80 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 163 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 45,9'unu oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 9 milyar 216 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 863 milyon dolar ile İsviçre, 6 milyar 660 milyon dolar ile Çin, 3 milyar 888 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 296 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 46,5'ini oluşturdu.


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Mersin Tece Polisevi soruşturması tamamlandı! CHP’nin raporundaki PKK’lı teröristin parmak izi patlayıcıda çıktı
Halk TV İYİ Parti’ye yapılan saldırının sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gösterdi
İyi Parti HDP’nin Türkiye’yi yıkma vaatlerine sessiz! Ümit Özlale: Partide bir huzursuzluk yaratmadı
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesini öven İBB çalışanı Ezgi Yıldız tutuklandı...
Bakan Varank açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg teslim edilecek
Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası!
Karadeniz gazında sona gelindi! İşte evlerde kullanılacağı tarih
BOTAŞ'tan doğalgaz indirimi açıklaması
Emekli Amiral Türker Ertürk, TSK'nın sınır operasyonlarını hedef aldı
MEB'den 3 bin 500 engelli öğretmen ataması müjdesi... Tarih belli oldu
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babasından terör ortaklığına tepki: Koltuk uğruna devleti satma peşindeler
Millet İttifakı'nın şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler: “Dertlerinin millet olmadığını bir kez daha görmüş olduk”
PKK'lı terörist Sabri Ok'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek
Gökkuşağı Masası'nın LGBT dosyası kabarık! Aile yapısının altına dinamit koyacaklar
Türkiye seçime 4 adayla gidiyor: Kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
CHP'li Gülizar Biçer Karaca'dan yıkım vaadi: Nükleer enerji santrallerini iptal edeceğiz
SGK çalışanlarının mesai ücreti arttı: Saat başına 54 lira fazla alacaklar
CHP yandaşı Merdan Yanardağ İnce ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeyi anlattı: Amacı CHP'yi ele geçirmek
Emekliye maaş artışı TBMM genel kurulunda kabul edildi...
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Erdoğan birinci turda kazanır
31 Mart hava durumu: O illere kar ve yağmur uyarısı!

31 Mart hava durumu: O illere kar ve yağmur uyarısı!

Togg'un Trugo şarj istasyon ağı için fiyat listesi belli oldu

Togg'un Trugo şarj istasyon ağı için fiyat listesi belli oldu

Güneş fırtınası 2.8 milyon kilometre hızla Dünya’yı vuracak: İletişim araçları ve elektronik aletler etkilenebilir

Güneş fırtınası 2.8 milyon kilometre hızla Dünya’yı vuracak: İletişim araçları ve elektronik aletler etkilenebilir

Eğitime kar engeli! İşte eğitim öğretime ara verilen il ve ilçeler

Eğitime kar engeli! İşte eğitim öğretime ara verilen il ve ilçeler

Sahte doktor Ayşe Özkiraz tahliyesinin ardından ilk kez konuştu: Gözü tıp fakültesinde

Sahte doktor Ayşe Özkiraz tahliyesinin ardından ilk kez konuştu: Gözü tıp fakültesinde

Kiracı ile ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'den itibaren...

Kiracı ile ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'den itibaren...