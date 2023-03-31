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Dışişleri Bakanlığından Danimarka'ya çok sert Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı tepkisi: Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin skandal eylemi lanetledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sözkonusu aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Bakanlığımıza çağırdığımız Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir. Danimarka makamlarını, bu suçun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve bu tür provokasyonların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla etkin tedbirler almaya bir kez daha kuvvetle çağırıyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığından Danimarka'ya çok sert Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı tepkisi: Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Ekleme: 31.03.2023 - 18:26 Güncelleme: 31.03.2023 - 19:07 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanlığından Danimarka'ya çok sert Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı tepkisi: Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Son dönemde Avrupa'da yaşanan Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı yakma skandallarına bir yenisi daha eklendi. Danimarka'da hükümetin izniyle Ramazan ayında gerçekleşen eyleme Türkiye'den çok sert şekilde bir tepki gösterildi.

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin skandal eylemi lanetledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Sözkonusu aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Bakanlığımıza çağırdığımız Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir. Danimarka makamlarını, bu suçun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve bu tür provokasyonların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla etkin tedbirler almaya bir kez daha kuvvetle çağırıyoruz.' denildi.

Dışişleri Bakanlığından Danimarka'ya çok sert Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı tepkisi: Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

'Bu hatada ısrarcı davranılmasını da not ediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Danimarka'da 24 Mart günü kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Bayrağımıza karşı gerçekleştirilen nefret suçunun içinde bulunduğumuz Ramazan ayında 31 Mart günü tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz.

Bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve bu yaklaşımın asla haklı gösterilemeyeceğini tekrar vurguluyoruz. Ayrıca, bu hatada ısrarcı davranılmasını da not ediyoruz.

Bu tür eylemlerin önlenmesi için yasal ve idari tedbirlerin yetersizliği ile siyasi irade eksikliğinin yanısıra faillerin cezasız bırakılmasının yeni provokasyonları cesaretlendirdiği açıkça görülmektedir.

Bu eylem, Avrupa'da İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve ırkçılığın son dönemde artış gösterdiğinin açık bir kanıtıdır. Bu tür nefret suçu içeren eylemler, aynı zamanda hoşgörüye, barış içinde bir arada yaşama kültürüne ve demokratik değerlere inanan herkese yönelik bir saldırı niteliğindedir. Bunu görememek ve bu eylemlere göz yummak çok vahim bir aymazlıktır.

Sözkonusu aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Bakanlığımıza çağırdığımız Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir. Danimarka makamlarını, bu suçun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve bu tür provokasyonların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla etkin tedbirler almaya bir kez daha kuvvetle çağırıyoruz.'
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