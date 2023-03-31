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CHP'li Gülizar Biçer Karaca'dan yıkım vaadi: Nükleer enerji santrallerini iptal edeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, iktidara gelmeleri halinde nükleer enerji santrali projelerini iptal edeceklerini söyledi. Karaca, "Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerini, uluslararası yükümlülükler dahilinde iptal edeceğiz." dedi.

CHP'li Gülizar Biçer Karaca'dan yıkım vaadi: Nükleer enerji santrallerini iptal edeceğiz
Ekleme: 31.03.2023 - 00:04 Güncelleme: 31.03.2023 - 00:12 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Gülizar Biçer Karaca'dan yıkım vaadi: Nükleer enerji santrallerini iptal edeceğiz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Türkiye'nin geride bırakılan 16 yıldaki yanlış politikaların acı reçetesiyle karşı karşıya olduğunu savundu. Karaca, yaptığı açıklamada, iktidara gelmeleri halinde nükleer enerji santralleri projelerini iptal edeceklerini söyledi.

CHP'li Gülizar Biçer Karaca'dan yıkım vaadi: Nükleer enerji santrallerini iptal edeceğiz

'Maden araması ve HES yapmayacağız'

Karaca şöyle konuştu:

'CHP olarak, doğa dostu bir yaşam inşa edeceğiz. Doğa katliamlarına imza atan hükümetin yanlış uygulamalarını sonlandıracağız. İklim değişikliğinin yarattığı tahribatı önleyici kapsamlı projeleri hayata geçireceğiz. Sürdürülebilir enerji potansiyelini hayata geçirecek, doğa dostu teknolojileri teşvik edeceğiz. Doğa dostu üretimi teşvik edeceğiz. Uluslar arası koruma altında olan alanlarda maden araması ve HES yapmayacağız.

CHP'li Gülizar Biçer Karaca'dan yıkım vaadi: Nükleer enerji santrallerini iptal edeceğiz

Ekolojik anayasa hazırlayacak, su kanunu çıkararak rantın ve özelleştirmelerin önüne geçeceğiz. ÇED raporlarında kamusal çıkarı mümkün kılacak, ayrıca SED yürütülmesini sağlayacağız. Meraları özel mülkiyet olmaktan çıkaracak, Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerini, uluslar arası yükümlülükler dahilinde iptal edeceğiz.'
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