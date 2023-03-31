Batman'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı!

Kaza, sabah saatlerinde, Batman-Siirt kara yolunda meydana geldi. Beşiri ilçesi ile İkiköprü beldesi arasındaki bölgede Halit Alparslan yönetimindeki 72 DY 401 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AAU 985 plakalı TIR çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Halit Alparslan hayatını kaybederken, M.D.(45), A.G.(45), R.G.(44) ve H.D.(48) ise yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halit Alparslan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.