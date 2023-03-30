Yargı paketi yasalaştı! Ev eşyalarına haciz tarihe karışıyor

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.TBMM Genel Kurulu, önceki gün yargı paketini ele alıp kabul etti. Yasa şu değişiklikleri içeriyor:Kamuoyunun uzun süredir beklediği düzenleme hayata geçti. Cezaevinde bulunan ve çocukları ağır hasta olan anne hükümlülerin infazı ertelenecek.Yasaya göre 10 yıl ya da daha az hapis cezasına çarptırılan kadın hükümlünün engeli nedeniyle bakıma muhtaç ya da ağır hasta 18 yaş altında çocukları varsa cezasının infazı bir yıl ertelenecek. Erteleme süresi her defasında 6 ayı geçmemek üzere en çok 4 kez uzatılabilecek.Çamaşır, buzdolabı gibi ev eşyaları haczedilemeyecek. Ayrıca aile bireylerine ait bilgisayar ve cep telefonları için de aynı kural geçerli olacak. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılamayacak.Sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçunu işleyenlerin cezaları yarısı oranında artırılacak. Uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunanlar için tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma zorunlu olacak.Mesleğe yeni başlayan avukatlardan ilk 5 yıl baro keseneği alınmayacak.Kiracı-ev sahibi ile komşular, aralarındaki anlaşmazlıklar için mahkemeye gitmeyecek. Kat mülkiyetinden kaynaklı konularda öncelikli olarak arabulucuya gidilecek.