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Üniversitelerle ilgili yüz yüze eğitim kararları açıklandı

YÖK Başkanı Erol Özvar, depremler nedeniyle alınan uzaktan eğitim kararının 3 Nisan itibariyle isteğe bağlı olarak yüz yüze yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Üniversitelerle ilgili yüz yüze eğitim kararları açıklandı
Ekleme: 30.03.2023 - 16:12 Güncelleme: 30.03.2023 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
Üniversitelerle ilgili yüz yüze eğitim kararları açıklandı
YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı. Deprem bölgesinde eğitim gören üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren 'yüz yüze eğitim' ile ilgili dikkat çeken sözler sarf eden YÖK Başkanı Erol Özvar, "Üniversitelerimizin yurtlarını depremin hemen sonrasında vatandaşlarımıza tahsis ettik. Yurtlarımız, depremin ilk etkilerini ortadan kaldırmada önemli işlevler görmüştür." dedi. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak?, Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK Başkanı Erol Özvar tarih verdi. İşte YÖK açıklaması ve son dakika haberinin detayları...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Özvar, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemine ilişkin Yükseköğretim Kurulu olarak aldığımız yeni kararları paylaştı.

"DEPREMDE 1589 ÖĞRENCİYİ KAYBETTİK"

Özvar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Üniversitelerimizin yurtlarını depremin hemen sonrasında vatandaşlarımıza tahsis ettik. Yurtlarımız, depremin ilk etkilerini ortadan kaldırmada önemli işlevler görmüştür.

Yükseköğretim Kurulumuz bu zor dönemde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam etmektedir. Depremde 1589 öğrenciyi kaybettik.

SON DAKİKA: YÖK'TEN FLAŞ YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

YÖK olarak devletin diğer kurumlarıyla birlikte depremin etkilerini azaltmak için bir takım tedbirler aldık. YÖK olarak 30 Mart 2023 itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin aldığımız yeni kararları paylaşacağız:

1) Hali hazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine,

2) Yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,

3) Yürürlükte olan yüksek öğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esasların 6. maddesinde yer verilen bir yarı yılda derslerin AKST kredilerine göre en fazla yüzde otuzunun uzaktan öğretim yılıyla verilebilecek kısıtlamanın uygulanmamasına,

4) Özel öğrenci olarak başka bir yüksek öğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin, bu eğitimi aynı şekilde sürdürebilmelerine,

5) Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulamaların üniversitelerin ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine,

6) Bahar dönemindeki ara sınavların özel öğrencilik hakkı verilen uygulamalı eğitimi içeren projeler hariç, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,

7) Yapılacak değerlendirilmelerde açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler çevrimiçi kısa sınavlar projeler, öğrenme yönetim sistemi kullanım analitikleri vb. uygulamaların kullanılabilmesine,

8) Yarıyıl sonu tek ders, tez izleme ve yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağını yüksek öğretim kurumlarının yani üniversitelerimizin yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.
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