Suriye’de fırtına: 2’si çocuk 4 ölü

Suriye'de etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.Şiddetli fırtına sonucu bazı evlerin çatıları uçtu, bazılarının ise duvarları yıkıldı. Birkaç araç, binalardan düşen taş ve molozlar nedeniyle ağır hasar aldı.Morek ve Jibreen köylerinde yıkılan duvarlar nedeniyle 2'si çocuk toplamda 4 kişi hayatını kaybetti. Fırtına limanları da etkiledi. Suriye'nin Akdeniz'deki tüm limanlarda trafik askıya alındı.İç savaş nedeniyle yerinden edilen binlerce kişinin kaldığı ülkenin kuzeyindeki çadır kentler de fırtınadan nasibini aldı.Çok sayıda çadır kullanılamaz hale geldi.