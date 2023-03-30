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Suriye’de fırtına: 2’si çocuk 4 ölü

Şiddetli fırtınanın çıktığı Suriye’de evlerin çatıları uçtu, duvarları yıkıldı. Yıkılan duvarlar nedeniyle 2’si çocuk toplamda 4 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeyindeki çadır kentlerdeki çadırlar da kullanılamaz hale geldi.

Ekleme: 30.03.2023 - 10:46 Güncelleme: 30.03.2023 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
Suriye’de fırtına: 2’si çocuk 4 ölü
Suriye'de etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli fırtına sonucu bazı evlerin çatıları uçtu, bazılarının ise duvarları yıkıldı. Birkaç araç, binalardan düşen taş ve molozlar nedeniyle ağır hasar aldı.

4 kişi hayatını kaybetti
Morek ve Jibreen köylerinde yıkılan duvarlar nedeniyle 2'si çocuk toplamda 4 kişi hayatını kaybetti. Fırtına limanları da etkiledi. Suriye'nin Akdeniz'deki tüm limanlarda trafik askıya alındı.

Çadırlar kullanılamaz halde
İç savaş nedeniyle yerinden edilen binlerce kişinin kaldığı ülkenin kuzeyindeki çadır kentler de fırtınadan nasibini aldı.

Çok sayıda çadır kullanılamaz hale geldi.

Suriye’de fırtına: 2’si çocuk 4 ölü

Suriye’de fırtına: 2’si çocuk 4 ölü
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