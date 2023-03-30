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Beyaz Gazete
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Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven İBB personeli Eda Ezgi Yıldız gözaltına alındı

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın teröristler tarafından şehit edilmeden önce makamında alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen Ezgi Yıldız gözaltına alındı.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven İBB personeli Eda Ezgi Yıldız gözaltına alındı
Ekleme: 30.03.2023 - 22:02 Güncelleme: 30.03.2023 - 22:22 / Editör: Ozge Selin
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven İBB personeli Eda Ezgi Yıldız gözaltına alındı
DHKP-C tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven paylaşımları ortaya çıkan CHP PM üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Eda Ezgi Yıldız'ın İBB İSYÖN AŞ'de İnsan Kaynakları Uzmanı kadrosunda olduğu belirlendi.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven İBB personeli Eda Ezgi Yıldız gözaltına alındı

Yıldız'ın CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları da ortaya çıkmıştı.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven İBB personeli Eda Ezgi Yıldız gözaltına alındı

Gözaltına alındı

Kiraz’ın teröristler tarafından şehit edilmeden önce makamında alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen Eda Ezgi Yıldız gözaltına alındı.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven İBB personeli Eda Ezgi Yıldız gözaltına alındı

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