Şanlıurfa Jandarmadan ‘şok yol araması’: 26 gözaltı

Şanlıurfa’nın Birecik, Ceylanpınar, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde yapılan şok yol aramasında çok sayıda uyuşturucu madde, kaçak cep telefonu ve kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 26 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.