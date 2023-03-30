MSB duyurdu: Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos Türkiye'ye geliyor! İşte ziyaret tarihi .

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, Bakan Hulusi Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Hatay'a gelecek.'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin vurduğu Hatay'a ziyarette bulunacak Akar ve Panagiotopoulos baş başa da görüşecek.Öte yandan Akar ve Panagiotopoulos, 9 Mart'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.Yapıcı ve olumlu bir havada geçen telefon görüşmesinde, komşu iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.