MSB duyurdu: Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos Türkiye'ye geliyor! İşte ziyaret tarihi .
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'un Bakan Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceği duyuruldu. Ziyaretin 4 Nisan'da gerçekleşeceği açıklandı..
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, Bakan Hulusi Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Hatay'a gelecek.
'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin vurduğu Hatay'a ziyarette bulunacak Akar ve Panagiotopoulos baş başa da görüşecek.
Öte yandan Akar ve Panagiotopoulos, 9 Mart'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Yapıcı ve olumlu bir havada geçen telefon görüşmesinde, komşu iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.
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