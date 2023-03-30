İstanbul Küçükçekmece'de kanlı saldırı: 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı
İstanbul Küçükçekmece'de bir motosiklet tamirhanesine, uzun namlulu silahla kurşun yağdırıldı. Korkunç saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Küçükçekmece'deki olay, saat 19.00 sıralarında Gültepe Mahallesi, Şahinler Sokak'ta yaşandı.
İddiaya göre, iki kişi oldukları öğrenilen saldırganlar motosikletle olay yerine geldi. Saldırganlardan biri uzun namlulu silahla iş yerine rast gele ateş etti. Saldırıda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken saldırganlar olay yerinden kaçtı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU
Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmada, olay yerinde çok sayıda kovan bulundu. Polis, kimliği belirlenemeyen saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İddiaya göre, iki kişi oldukları öğrenilen saldırganlar motosikletle olay yerine geldi. Saldırganlardan biri uzun namlulu silahla iş yerine rast gele ateş etti. Saldırıda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken saldırganlar olay yerinden kaçtı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU
Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmada, olay yerinde çok sayıda kovan bulundu. Polis, kimliği belirlenemeyen saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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