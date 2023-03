Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Para, A Haber, ATV'nin ortak yayınıyla ekranlara gelen 'Başkan Erdoğan'la gündem özel' programına konuk olarak önemli açıklamalarda bulunuyor. Programda gazeteciler, Hilal Kaplan, Okan Müderrisoğlu, Şebnem Bursalı, Melih Altınok ve Salih Nayman Başkan Erdoğan'a çeşitli sorular yöneltiyor.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Öncelikle bnu hafta pazartesi günü son olarak Adıyaman'daydık. 50 bini aşkın kaybettiğimiz vatandaşımız var. Onlar bizim inancımızda şehitler safındadır, Peygamberimize komşudur. Onları yakınlarıyla görüşüyoruz. Hepsinin canları yanmış vaziyette. Onların acısını bir nebze paylaşabilirsek ne mutlu bize. Bu cuma Gaziantep'te olacağız. Cumartesi günü de Elazığ'da olmayı planlıyoruz. Yeni inşa edeceğimiz konutların temel atma törenlerini gerçekleştiriyoruz. Depremzedelerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Sadece şahsım değil Cumhur İttifakı olarak buraları birlikte dolaşmayı planlıyoruz.'PROTEZLERDE BİLE EN KALİTELİSİ ARANIP BULUNACAK.'Biz bu adımları atarken en çok üzüldüğümüz konulardan bir tanesi de şu; 850 ayak, kol, kaybetmiş kardeşlerimiz evlatlarımız var. Bunların süratle protezleri vs. yapıyoruz. Bunların içinde bir de iki ayağını kaybetmiş aynı anda anne babasını da kaybetmiş olanlar var. Protezlerde bile en kalitelisi aranıp bulunacak.AKŞENER'E TEPKİ: BİZİM ADIMIZA DİKKAT ETDeprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık, atmaya devam ediyoruz. İP'in Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş, tepeden tırnağa bunların ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Hassasiyetimiz çok yüksek. TOKİ zaten kendini ispatlamış. Zemine özellikle dikkat ediyoruz. Kullanılan temeller kaya. Ben belediye başkanlığımdan beri bu işlerin içindeyim. Bir tane doktor müstevvettesi çıkmış konuşuyor. Hayatında senin acaba inşaatla alakan olmuş mu? Öte yandan bakıyorsunuz Hanımefendi de inşaat mühendisi olmuş o da konuşuyor. Bizim hastanalerle ilgili attığımız adımları, temelleri küçümsüyor. Bakan Kurum kardeşimle konuştuk 'Bazı eksikliklerimiz de olsa buna müdahale ederiz' dedi. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş.'MUHALEFETİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDEN KİMSEYİ GÖREMEDİM'Muhalefet herkesi kendisi gibi beceriksiz zannediyor. Çünkü yaptıkları hiçbir şey yok. Ben 11 vilayette Elazığ hariç hepsini gezdim. Muhalefetin büyükşehir belediyelerinden kimseyi göremedim. Muhalefet her zamanki gibi suistimal tarzla haraket ediyor. Partimizin bütün büyükşehir belediyeleri, şu anda deprem bölgelerinde kendilerine zemin oluşturdular, burada çalışıyorlar. Çadır kentler, konteynerler, prefabrikler kuruyorlar. Yemek, yiyecek, su A'dan Z'ye... Kullanma suyu ile içme suyunu birbirine karıştırmasınlar. Kullanım suyu farklı, içme suyu farklı. Biz oralarda yüzlerde içme suyu göndereceğiz.'BU ASKERE BÖYLE İHANET OLUR MU?'Vatandaşı devletine karşı tahrik etmeye çalışan muhalefetle karşı karşıyayız. Bugün bile askerime, Mehmedime, bunlar yoklar burada yoklar diyolar. Elinize dizinize dursun. Polisimiz, askerimiz, jandarmamız hepsi oradalar. Bu askere böyle ihanet olur mu? Bu ihaneti bir terörist bir de bu muhalefet yapıyor. Ne derseniz deyin, benim halkım askerine sahip. Dün akşam mesela onlarla birlikte iftar yaptım. Ey muhalefet, size güvenlik görevlilerine hakaret etmekten ekmek çıkmaz. Avucunuzu yalarsınız. Depremin yol açtığı yıkımı telafi etmek dışındaki bir hususla ilgilenmiyoruz.Ey Bay Bay Kemal, Karabağlar'da kim var? CHP Belediyesi var. Kentsel dönüşüm yap da görelim.'YASAL DÜZENLEMELERİ ATACAĞIZ'Ey Bay Bay Kemal, Karabağlar'da kim var? CHP Belediyesi var. Kentsel dönüşüm yap da görelim. İmarla ilgili yasal düzenlemelerimiz var. İstanbul'da 120-130 mühendis, hocalarla toplantı yaptık. Bunlardan sonra yeni bir adımı, yeni bir düzenlemeyi yapmak mukadderdir diye düşünüyorum. Biz bu hocalarımızla beraber çalışıyoruz. Yeni dönemde yasal düzenlemeleri yapmak suretiyle adımları atabiliriz. İstanbul'da Fikirtepe'yi, Küplüce, Ferah Mahallesi'ni hatırlayın... Bize yardımcı olun, kiraysa kira. Bir an önce evlerinizi yapalım dedik. Kararı artık yasa yoluyla vereceğiz, düşünme vakti yok. Şimdi önümüzü çeviriyorlar 'Bizim evleri de yıkın' diyorlar.''BENİM MİLLETİM BU İHANET ŞEBEKELERİNE 14 MAYIS'TA YOL VERMEYECEKTİR'Askerimize bu tür hakarette bulunanlar vatan hainidir. Bunların bir defa vatanını, milletini sevmek gibi bir derdi yok. Bunlar vatan hainidir, asker düşmanıdır. Bunların kimler oldukları belli. Bay Bay Kemal kimi ziyaret ediyor? Terörün parlamentodaki uzantılarını ziyaret ediyor. Acaba buradan ne elde edecek? Kandil'in ne tür açıklamalar yaptığı ortada. Onlar benim askerimi, iktidarı kötülüyorsa demek ki doğru yoldayız. Nerede bir terörist varsa biz onların tepesine ineceğiz. Ana muhalefetin başındaki zat, Demirtaş'ı, Öcalan'ı kurtarmaktan bahsediyor. Demirtaş'ın talimatıyla sokakları dökülüp askerimizi öldürmediler mi? 7'li masa Demirtaş'ı, Öcalan'ı içeriden nasıl çıkaracaklarının hesaplarını yapıyor. Benim milletim bu ihanet şebekelerine 14 Mayıs'ta yol vermeyecektir. Gereken hesabı 14 Mayıs'ta bunlardan soracaktır. Askerimizin yaptığı tüm faaliyetler askeri yazışmalarda ceridelerde mevcuttur. Aynı şeyi Kızılay ve AFAD için de yapıyorlar. Gözleriniz kör mü sizin? O çadırın kapısında AFAD'ın tabelası var. 'AFAD burada yok' diyor.CHP-HDP ARASINDAKİ PAZARLIKBu ziyarette kapı arkasında neler yapıldığını bilemiyorum. Ama özellikle bu yerel yönetimlere özerklik şartından tut da içeridekilerin çıkarılması gibi konular. HDP'ye verilecek her taviz PKK'ya Kandil'e verilmiş demektir. Masanın 7. ortağı ana muhalefetin ziyareti ile ortaya çıkmış oldu. Partisinde ziyaret değil, korktu, parlamentodaki grup odasında ziyaret ettik. Kendi ifadeleriyle 'kumar masası'ndakilerin sadece HDP'ye değil her birinin diğerine bakışı da arızalı. Meral Hanım, niye geri vitese taktın da masaya geri oturdun? Masadakiler birbirine yan gözle bakıyor. Dağılma başladı. Bir milletvekilinin niçin ayrıldığını bizzat kendisi açıkladı. 'Bunlarla biz bir arada olamayız' dedi. 7'li masa şimdiden yorgunduri biriktir. Masada kendi başarıyla, yeteneğiyle bir yere gelen var mı? Kimi kasatle iş başına geldi. Kiminin elinde biz tuttuk bakan yaptık, başbakan yaptık. Kimi her gittiği partiyi karıştırıp kaostan beslendi. Masanın gizli ortaklarından da nasıl partinin başına geldiğini tüm vatandaşlarım biliyor. Milletim onlara nasılsa bu güzel ülkemin idaresini vermeyeceği için istedikleri kadar dövüşsünler ama şu tabloya bakıp da ülke siyaseti adına üzülmemek elde değil.'BU MASANIN BAŞINI İLK ANDAN İTİBAREN CHP VE HDP ÇEKİYOR'Bakın HDP Eş Genel Başkanı, Bay Bay Kemal ile görüşmesinden sonra gelecek dönem yapılacakları istişare ettik diyor. İYİ Parti Genel Başkanı da çıkıp HDP de HDP'nin talepleri de masaya gelemez diyor. Bakıyorsun bir gün önce bunu söylüyor bir gün sonra çok farklı. Partinin eski sözcüsü bile Hanımefendiye inanmıyor, partisinde istifa ediyor. Bu masanın başını ilk andan itibaren CHP ve HDP çekiyor. Diğerleri bu masanın yancısı. Saadet Partisi'ne CHP ile HDP/PKK'nın İslam düşmanlığını gizleme rolü verilmiş. Onlar da bu rolü hevesle yerine getiriyorlar. Firari FETÖ'cüler ülkeye geri dönmenin hesabını yapıyorlar. Kamudan temizlediğimiz FETÖ'cüler devlet kadrolarını işgal etmek için gün sayıyor. Millet bunların hepsini görüyor. Millet bunlara en güzel dersi 14 Mayıs'ta verecektir.'GEREKEN DERSİ, CUDİ'DE TENDÜREK'TE VERDİK''100 yıllık Cumhuriyeti biz yıkacağız, değiştereceğiz' diyor. Bay Bay Kemal ya sen kiminle neyi konuştuğunu bize yutturacak mısın? Kapalı kapıların ardında konuştuğunuz konular demek ki bunlar. Tüm bunlara rağmen biz terörü kaynapında yok etmeye devam edeceğiz. Gereken dersi, Cudi'de Tendürek'te verdik. Hala da aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. HDP'yi kim nereye nasıl çekiyor? Ana muhalefetin başı bunlarla ortaklık kurmanın peşinde.6284 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ İDDİALARBu bir kumar. Bu oyuna gelmemek gerek. Aile kurumunun korunması bizim önceliğimiz. Özgürlük adı altında LGBT gibi sapkın hayat tarzlarının toplumumuza empoze edilmesine rıza gösteremeyiz. İnsanlığın ortak değerlerine zıt sapkın akımlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Toplumun temeli olan aileyi korumak hepimizin görevidir. Bu gökkuşağı masası için milletimizin değerleri hiçbir anlam ifade etmiyor. Terör örgütü gibi sapkın akımların da önünü açma niyetindeler. Milletim, ne bu sapkınlara ne de bu akımlara göz yumanlara ne de aile yapımızı parçalamaya çalışanlara fırsat vermeyecektir. LGBT adıyla ya da başka isimlerle bu gökkuşağı masası kurulmasına izin vermeyeceğiz. Son 21 yılda kadına dair çok önemli kazanımlar AK Parti sayesinde hayata geçti. Kamuda kadın istihdamı yüzde 40'a ulaştı.'GENÇLİĞİMİZE TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZU EMANET EDİYORUZ'Gençlere ben her zaman güvendim. Göreve geldiğimizde yaş sınırı 30'du. Biz bunu ilk etapta 25'e daha sonra 18'e indirdik. 18'i seçme ve seçilme yaşı yaptık. Bugün gençliğimize Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu emanet ediyoruz. Seçilme yaşları ile ilgili tek sorum var: CHP ne yaptı? Hiç.850 ampute kardeşlerimiz, kimisi anne baba, kimisi evlatları... Kollarını bacaklarını kaybettiler. Bu uzuvların teminleri, tüm ortopedik müdahaleler yapılıyor. Birisinin annesi, birisinin hem annesi hem babası vefat etti. Biliyoruz ki ölüm hepimiz için haktır.'BİZ ONLARIN DÜŞTÜĞÜ DURUMA DÜŞMEYECEĞİZ'Akkuyu Enerji Santrali bizim içim olmazsa olmaz yatırımlar. Burada bizim 4 tane nükleer enerji santlarlimiz var. 27 Nisan'da bunlardan birinin açılışını yapacağız. Ardından da diğer üçünün de açılışını yapacağız. Biz bunlarla enerji depolayacağız. Bu bize yetmez, 3 tane daha planlıyoruz. Bu 3 taneyi de önümüzdeki 5 senede halletmemiz gerekiyor. Bunu yapmaya mevcuburuz. Avrupa için kömür önemliydi onları kullanmaya başladılar. Biz onların düştüğü duruma düşmeyeceğiz. 27 Nisan'da Putin de gelebilir ilk adımı atacağız.'AK PARTİ BEN PARTİSİ DEĞİL BİZ PARTİSİDİR'Aday listemize son şekli vermek için çalışıyoruz. Bakan arkdaşlarımız da kabine de sahip oldukları bilgi ve birikimi milletvekili olarak Meclis çatısı altında değerlendirecekler. Her bir bakan arkadaşımız en iyi hizmet edeceği yerden aday olacaktır. AK Parti ben partisi değil biz partisidir. Önümüzdeki hafta içinde bu listeleri netleştireceğiz.'SEÇİM ÇALIŞMASINI YÜZ YÜZE YÜRÜTECEĞİZ'20 yıldır 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılının ülkemizin taşıdı önemi biliyoruz. Deprem felaketi nedeniyle seçim kampanyasında değişikliğe gittik. 11 ilde vatandaşlarımız yas tutuyor. Böyle bir iklimde kimse 'vur patlasın çal oynasın' şeklinde bir kampanya yapamaz. Biz de depremzedelerin acısına saygılı bir şekilde seçim çalışmalarını yürütme kararı aldık. Hem şahsımız hem teşkilarımız seçim çalışmasını yüz yüze yürütecektir.'GÖÇMENLERİ BİRİLERİNE YEDİRMEYECEĞİZ'Savaş bu topraklara gelmesin diye mücadele verdik. Biz ülkemizi savaşa sokmayacağız. Biz aile kurumu güçlü tutacağız. Ağırlıklı Suriye'den olmak üzere daha hassas davranacağız. Göçmenleri de birilerine yedirmeyeceğiz. Kendi logosuyla seçime girme arzusu olan partilerimiz var. Bu partilerimiz buradan ne alırlarsa geleceğe de bununla yürüme durumu olacak. Temennimiz odur ki sistemin geliştirilmesi gereken tarafları var.YENİ DÖNEMİN SLOGANI BELLİ OLDU: DOĞRU ADIMLARLA YOLA DEVAM'Önümüzdeki bu Türkiye Yüzyılı dönemi içinde neler var bunları göstereceğiz. 2007 yılında kullandığımız sloganımız vardı 'Durmak yok yola devam'. Şimdi bu sloganı 'Doğru adımlarla yola devam' olarak güncelliyor ve Türkiye Yüzyılına doğru yürüyüşümüzü hızlandırıyoruz.SEÇİM DÖNEMİNDE DEZENFORMASYONSeçim döneminde içerinde ve dışarıdan algı operasyonlarına biz alışkınız. Onlar masa başında hazırlaıdkları anket tablolar ile oyalansınlar. Milletim kimi sandığa gömeceğini çok iyi biliyor. İletişim Başkanlığımız, yalanları çürütüp doğrularını anlatıyor. Seçim döneminde dezenformasyonla mücadele daha da bir önem arz ediyor.TOGG'UN İLK SAHİPLERİ BELLİ OLDUKılıçdaroğlu'nun yalandan başka ürettiği bir şey yok. Kurada çıkanlar hangi algıyla sıraya girip buna katıldılar. Biz bu hayali gerçekleştirmek için çok uğraştık. Hamdolsun neticelendirdik. Tasarım ve fabrikadan sonra satış aşamasına geldi. Kurada ismi çıkanlar için hayırlı olsun diliyorum.DÜNYADAKİ BANKACILIK KRİZİYüksek faiz teörisinin bedelini ağır şekilde ödüyorlar. ABD'de 3 banka iflas etti. Küresel büyümenin yüzde 2,2'ye gerileceği öngörülüyor. Bankacılık sektörümüz uluslarası kriterlere uyumu ve yüksek standardı ile dünyaya örnek konumdadır.'KARAMOLLAOĞLU YAZIKLAR OLSUN SANA'Ayasofya'nın açılması noktasında çıkmış Meral Hanım 'açamazsınız' diyor. Meral Hanım, açtık mı? Açtık. Bir tanesi de çıkmış 1 metrekarelik bez parçası diyor. Bay Bay Kemal 'ben ona çul derim' diyor. Temel Karamollaoğlu yazıklar olsun sana. Ayasofya'nın bir bölümünü müze olarak kullanırız diyor. Ben Erbakan Hocamızın partiyi kurduğu andan itibaren gençlik kollarından itibaren başkanlık yapmış birisiyim. Sen ise daha sonradan katıldın. Bu Bay Bay Kemal'ler sana 'Madımak katilleri' diyordu.