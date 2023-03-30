Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza! Ankara yönü ulaşıma kapandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza ulaşımı aksattı. Otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza ulaşımda aksamaya neden oldu. Otoyolun Bolu Batı ile Doğu gişeleri arasında çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaralılara müdahale ettiği kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışının etkisini azalttığı bölgede, yolun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaralılara müdahale ettiği kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışının etkisini azalttığı bölgede, yolun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
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