Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 22.23'te, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Sarsıntı 6,57 kilometre derinlikte kayıtlara geçti.Deprem, Muğla'nın yanı sıra Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli'de hissedildi.