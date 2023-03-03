Yunanistan'da yaşanılan tren kazasında bilanço ağırlaşıyor
Yunanistan'da geçtiğimiz gün meydana gelen tren kazası faciasında ölü sayısının 57'ye yükseldiği açıklandı.
Yunanistan, tarihinin en trajik kazalarından birini yaşadı. Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.
Feci kazada ölü sayısı artıyor. Korkunç olayda can kaybı 42'den 57'ye yükseldi.
Ülke tarihinin en büyük demiryolu kazasının yaşandığı vurgulanırken, yas ilan edildi. Nisan ayında yapılması gereken genel seçimler ise askıya alındı.
Protestolar düzenlendi
Başkent Atina'da, dün, tren kazasını protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.
Hellenic Train ofislerinin bulunduğu binanın önünde bir araya gelen binlerce gösterici, 'Kaza değil, cinayet' yazılı döviz taşımıştı.
Polis, yerlerini terk etmek istemeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.
Feci kazada ölü sayısı artıyor. Korkunç olayda can kaybı 42'den 57'ye yükseldi.
Ülke tarihinin en büyük demiryolu kazasının yaşandığı vurgulanırken, yas ilan edildi. Nisan ayında yapılması gereken genel seçimler ise askıya alındı.
Protestolar düzenlendi
Başkent Atina'da, dün, tren kazasını protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.
Hellenic Train ofislerinin bulunduğu binanın önünde bir araya gelen binlerce gösterici, 'Kaza değil, cinayet' yazılı döviz taşımıştı.
Polis, yerlerini terk etmek istemeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.
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