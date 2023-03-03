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Beyaz Gazete
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Yavaş ve İmamoğlu olumsuz yanıt verirse ne olacak? İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan açıklama: Nasıl cevaplayacaksınız

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı rest çekerek 6'lı koalisyonu devirdi ve İmamoğlu ile Yavaş'a adaylık çağrısı yaptı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP'li belediye başkanlarının Akşener'in çağrısına olumsuz yanıt vermesi durumunda ne olacağına ilişkin "Kabul görmeyen iradenin ne dediğini dinleyeceğiz. Bunu kabul etmiyorsanız, milletinize nasıl cevaplayacaksınız?" dedi.

Yavaş ve İmamoğlu olumsuz yanıt verirse ne olacak? İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan açıklama: Nasıl cevaplayacaksınız
Ekleme: 3.03.2023 - 19:34 Güncelleme: 3.03.2023 - 19:48 / Editör: Ozge Selin
Yavaş ve İmamoğlu olumsuz yanıt verirse ne olacak? İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan açıklama: Nasıl cevaplayacaksınız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı koalisyonun 12. toplantısında Kılıçdaroğlu'nun aday olarak gösterilmesi sonrası, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun şahsi hırslarının Türkiye'ye tercih edildiğini söyleyen Akşener, 6'lı koalisyon masasını devirerek İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş'a adaylık çağrısında bulundu.

Yavaş ve İmamoğlu olumsuz yanıt verirse ne olacak? İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan açıklama: Nasıl cevaplayacaksınız

'KABUL GÖRMEYEN İRADENİN NE DEDİĞİNİ DİNLEYECEĞİZ'

Akşener'in açıklamalarının ardından gözler İmamoğlu ve Yavaş'a çevrilmişken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, genel merkezde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylık için çağrı yaptığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun teklifinin Millet İttifakı'nın diğer üyeleri tarafından kabul edilmemesi halinde ne olacağı sorusuna 'Kabul görmeyen iradenin ne dediğini dinleyeceğiz. Bunu kabul etmiyorsanız, milletinize nasıl cevaplayacaksınız? Meral Akşener'in, İYİ Parti'nin masaya teklifini siz ne diye savuşturacaksınız, onu dinleyeceğiz. 'Ben ümide bakmıyorum, ben sahaya bakmıyorum, ben milleti duymuyorum, ben bana yönelen bunca ümidi kendi siyasi irademle boşa düşürüyorum' mu diyeceksiniz, yoksa duyacak mısınız? Ona bakacağız' diye konuştu.

Yavaş ve İmamoğlu olumsuz yanıt verirse ne olacak? İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan açıklama: Nasıl cevaplayacaksınız

'BİZ CEVABA CEVAPLA GİDECEĞİZ'

Ağıralioğlu, Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkması durumunda cumhurbaşkanlığı için adaylığını koyma ihtimalinin sorulması üzerine, 'Biz cevaba cevapla gideceğiz. Soruya verilen cevaplarla yürüyeceğiz. İYİ Parti'nin buradaki pozisyonu, milletin lehine en rahat kavranabilecek parti hüviyetini koruyacak. Partisinin adayı olsa, partisine çalışıyormuş gibi muhataplık kazanabilir bu tartışmalar. Ama biz partisinin değil, milletin adayını konuşan tarafı temsil ediyoruz. Partimizin bir adayı olsa ve bu işleri o aday lehine yönetiyor olsak, bugün bunları konuşamazdık. Biz demokrasi lehine konuşan, millet lehine, ümit lehine konuşan tarafız. Dolayısıyla, masada bizim teklifimize cevap verecek olanların cevabının mahiyetine bakacak İYİ Parti. Aynı zamanda o cevabı millete de takdim edecek' dedi.
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