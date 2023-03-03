Van'da askeri araç devrildi
Van’ın Gürpınar ilçesinde askeri aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu bazı askerler yaralandı.
Van Gürpınar-Başkale karayolu üzerindeki 32 Virajlar mevkiinde meydana gelen olayda, Başkale'den Van istikametine gitmekte olan 6. Hudut Tugay Komutanlığına ait zırhlı araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi.
Askerler hastaneye kaldırıldı
Aracın devrilmesi sonucu yaralanan askerler, bölgeye gelen ambulanslarla Gürpınar ve Van'daki hastanelere kaldırıldı.
Tedavisi devam eden yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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