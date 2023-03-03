Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

156 binden fazla binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiği kaydetti.Ali Sercan Kesten, yıkılan ve ağır hasar gören binalardaki konut sayısının 507 bin civarında, orta ve hafif hasarlı bina sayısının ise 43 bin dolayında olduğunu söyledi.Bora Akşar ise beton kalitesinin kötü olduğuna vurgu yaparak “Beton kalitesi ve işçilik kötü.Kırma taşlar yerine dere çakılı olarak bilenen pürüzsüz yüzeyli taşların kullanıldığını gördük” dedi. Akşar, özellikle kolon, kiriş ve perde gibi taşıyıcı sistem elemanlarında işçilik ve imalat hataları olduğunu vurguladı.Önder Umut da “Yapıları, yapı üretim sürecinin tüm gerekliliklerine uygun bir şekilde yapmış olsaydık, deprem yönetmeliğinin tasarım felsefesine uygun olarak binalar yine hasar alacak, ancak yıkılmayacaktı” dedi.Akademisyenler, deprem bölgesindeki yapı stokunun çok kötü olduğunu vurguladı ve yönetmelik standartlarına uyan bina sayısının yüzde 5 ile 7 civarında olduğunu aktardılar.