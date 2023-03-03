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Beyaz Gazete
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Üç ay önce Meral Akşener, 'Masayı dağıtmaya kimsenin gücü yetmez' demişti.

Altılı masadan ayrıldıklarını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üç ay önce ”Masayı dağıtmaya kimsenin gücü yetmez” demişti.

Üç ay önce Meral Akşener, 'Masayı dağıtmaya kimsenin gücü yetmez' demişti.
Ekleme: 3.03.2023 - 18:04 Güncelleme: 3.03.2023 - 18:29 / Editör: Ozge Selin
Üç ay önce Meral Akşener, 'Masayı dağıtmaya kimsenin gücü yetmez' demişti.
Yaklaşık bir yıldır 2023 seçimlerine hazırlanmak için toplanan ve farklı seçmen gruplarını temsil eden millet ittifakının ortak adayında öne çıkan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Dün gece parti kurmaylarının yanı sıra Ankara'da bulunan milletvekillerini olağanüstü toplantıda bir araya getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün de genel idare kurulu (GİK) toplantısına başkanlık etti. Buradan altılı masadan kalktığını ilan eden Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmezken Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarına çağrı yaptı.

‘Dağıtacak' eleştirilerine çıkışmıştı

Masayı sallayan Akşener, 23 Kasım'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir” sözlerineyse şu yanıtı vermişti: “Biz o kumar masasını dağıtmaya, saray görünümlü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz.”

İYİ Parti lideri, 9 Aralık'ta ‘masayı dağıtacak' eleştirilerine çıkışarak ”İşbirliği içinde rekabet kavramına ihtiyacımız var. Birbirinin ayağına basan bir yapı değil. Ben sürprizli bir insan değilim o masada. Açık net bir insanım” demişti.

Akşener, 29 Aralık'ta Elif Çakır'a ”Altılı masa asla dağılmayacak, masayı dağıtmaya kimsenin gücü yetmez. Ne ben ne de başkası ülkenin geleceğinin konuşulduğu o masadan, hiçbirimiz kalkmayız” demişti.
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