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TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

TEM Otoyolu Düzce kesiminde sabaha karşı 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre TEM Otoyolu İstanbul istikametine yol trafiğe kapatılarak araçlar D-100 karayoluna verildi.

Ekleme: 3.03.2023 - 08:59 Güncelleme: 3.03.2023 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 7 yaralıKaza sabah saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Düzce ili Gölyaka ilçesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine giden Zeynep Y. idaresindeki 61 HF 085 Mercedes marka otomobil, Mehmet S. idaresindeki 06 JMV 64 plakalı kamyonete çarparak yolda ters döndü. Kazayı gören ve aynı istikamete giden Murat G. idaresindeki 34 EG 191 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ve Serhat D. idaresindeki 34 SZ 0808 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç da kazaya karıştı. Kazada 61 HF 085 plakalı otomobil bariyerle otobüs arasına sıkışırken hurda yığını haline geldi.

Zincirleme trafik kazasında 61 HF 085 plakalı araçta bulunan Ahmet Yılmaz (73) ve Ayşe Çüldür (52) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, Elanur Y., Hayriye Y. ile hafif ticari araçta bulunan sürücü Serhat D. ve araçta bulunan Nazan T., Semra D., Servet D., Canan Semra S. yaralandılar. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araçta sıkışanları kurtarırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sakarya ve Düzce'deki hastanelere sevk edilerek tedavi altına aldılar. Kamyonet ve otobüste bulunanlar kazadan yara almadan kurtuldu.

OTOYOL TRAFİĞE KAPANDI
4 aracın karıştığı kaza sonrası polis ekipleri TEM Otoyolu İstanbul istikametine Gölyaka gişeleri mevkiinden yolu trafiğe kaparak araçları D-100 karayoluna vererek uzun kuyrukların oluşmasının önüne geçti. Kaza sonrası araçların yoldan çekilmesi ve karayolları ekipleri tarafından yolun temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

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