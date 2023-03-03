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TCMB'den deprem bölgesinin imarına yönelik 'kredi' hamlesi

Deprem bölgelerinin yeniden kalkınmasına ve imarına yönelik olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların bölgeye verdiği kredilerde bazı muafiyetler sağlayacak.

Ekleme: 3.03.2023 - 13:04 Güncelleme: 3.03.2023 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
TCMB'den deprem bölgesinin imarına yönelik 'kredi' hamlesiDeprem bölgesinin yeniden canlandırılmasına ve imarına yönelik faaliyetlerde bulunacak, bölge halkı ve bölgede ticari faaliyetlerde bulunanlara yönelik olarak TCMB tarafından alınan karara göre, Ağustos sonuna kadar kullandırılacak kredilerde zorunlu karşılıklar ve menkul kıymet tesisi düzenlemelerinde değişikliklere giderek bazı muafiyetler tanındı.

Reuters'ın verdiği bilgiye göre, Türkiye Merkez Bankası, Türkiye'nin güneydoğusundaki depremin vurduğu bölgeye kredi vermeyi teşvik etmek için bankaların tahvil ve zorunlu karşılık düzenlemelerinde ayarlamalar yaptı.

Belgede, merkez bankasının belirli kişi veya şirketlere kullandırdığı kredilerin, kredi türlerine veya kredi büyüme oranına göre bankaların tahvil veya rezerv tutma zorunluluğundan muaf tutulacağı belirtildi.

Deprem bölgesinde yerleşik kişi veya şirketlerle iş yaptığını veya depremden etkilendiğini kanıtlayan kişilere kullandırılan kredilerin bu yönetmelik kapsamında olacağı belirtildi.

Depremin vurduğu bölgede altyapı veya altyapı yeniden inşasında yer alan firmalara kullandırılan krediler de bankaların tahvil ve zorunlu karşılık tutma düzenlemelerinden muaf tutulacak.
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