TBMM Başkanı Şentop, Türkmen mevkidaşı ile görüştü

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Türkmenistan'ın gösterdiği destek dolayısıyla Gurbangulu Berdimuhamedov'a teşekkür etti.Türkmenistan'ın personel ve ayni yardımlarından duyulan memnuniyeti dile getiren Şentop, 'Bu felaketin ardından, şahsınız ve kardeş Türkmen halkı, ihtiyacımız olan her an yanımızda olacağını bir kez daha göstermiştir. Kardeş Türkmenistan'ın ülkemize yaptığı yardımları da şükranla hatırlayacağız' dedi.Görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel son gelişmeler de ele alındı.