  • USD: 18,87 - 18,90
  • EURO: 20,05 - 20,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Sürpriz var mı?' sorusuna net yanıt verdi: Gelecek Partili isim 6 marttan önce adayı açıkladı

6'lı koalisyon 12. toplantısında adaylık konusunu konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adının öne çıktığı CHP'li isimlerin paylaşımları ve açıklamalarıyla kendini belli etti. İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarken Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan katıldığı canlı yayında "Uzlaşı sağlandı. Kamuoyu kimi bekliyorsa isim o." diyerek Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

'Sürpriz var mı?' sorusuna net yanıt verdi: Gelecek Partili isim 6 marttan önce adayı açıkladı
Ekleme: 3.03.2023 - 02:01 Güncelleme: 3.03.2023 - 02:11 / Editör: Ozge Selin
'Sürpriz var mı?' sorusuna net yanıt verdi: Gelecek Partili isim 6 marttan önce adayı açıkladı
2023 seçimleri için 6'lı koalisyondaki adaylık mücadelesinde en güçlü isim olan Kemal Kılıçdaroğlu, 12. toplantıda masaya ismini getirdi. Kılıçdaroğlu'na diğer partilerin destek verdiği bilinirken, İYİ Parti ise daha karşıt bir pozisyonda bulunuyor. 6'lı koalisyon, yaptığı açıklamada 6 Mart'ta ortak adayı duyuracaklarını açıkladı.

'Sürpriz var mı?' sorusuna net yanıt verdi: Gelecek Partili isim 6 marttan önce adayı açıkladı

Gelecek Partisi'nden ise toplantı sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan katıldığı canlı yayında, 'Uzlaşılan isim Kılıçdaroğlu mu, Sürpriz var mı?' şeklindeki sorulara net yanıt verdi.

Serkan Özcan, 'Bir isim öne çıktı. Bu konuda uzlaşı sağlandı. Geçiş süreci yol haritası sürecinde de uzlaşı sağlandı. Ortada bir metin var. 6'lı masanın, Millet ittifakı'nın kararı yetkili kurullarının bilgilendirilmesi üzerinedir.' dedi.

'Sürpriz var mı?' sorusuna net yanıt verdi: Gelecek Partili isim 6 marttan önce adayı açıkladı

Özcan adaylık için 'Adı geçmeyen biri mi?' sorusuna ise 'Hayır değil' yanıtını verdi. Özcan, 'Kamuoyu kimi bekliyorsa isim o' diyerek Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
'Sürpriz var mı?' sorusuna net yanıt verdi: Gelecek Partili isim 6 marttan önce adayı açıkladı
Ekşi Sözlük hakkında yeni gelişme: Engelleme kararı kesinleşti
Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!
CHP'li Özgündüz'den İYİ Parti'li Dikbayır'a ortak aday salvosu: Kimse millet adına ahkam kesmesin
'Altılı Masa'da ortak aday çıktı' iddialarına İYİ Partili Erhan Usta'dan yalanlama
İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' mesaisi: Akşener kurmaylarını topladı
İYİ Parti ve CHP'den OHAL ilanı! Gözler 6 Mart'taki 'aday' açıklamasında
6'lı masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiler!
İyi Partili Ümit Dikbayır'dan dikkat çeken açıklama... Önce yazdı sonra sildi!
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Tele1: Ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu
İYİ Parti'li Yasin Öztürk'ten Kılıçdaroğlu'na 'apolet' hatırlatması: Sök dedik sana
Aday belirlemek için toplanan Altılı Masa pazartesi tekrar görüşmeye karar verdi
Altılı masa toplantısından notlar: Meral Akşener süre istedi
Altılı Masa'nın Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantısında Akşener silindi
Deprem araştırma komisyonu kurulacak
FETÖ'nün Twitter'daki operasyon ayağına darbe! Kuyruklu 'deprem' yalancısı '23 Derece' Gökhan Özbek serbest bırakıldı
Bakan Kurum duyurdu: Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların inşasına başlandı
Selçuk Bayraktar: 520 adetlik Baykar Konteyner Kent çalışmalarımız hızla devam ediyor
CHP'li belediyeden tarih sömürüsü
CHP'li Başkan Mustafa İduğ'dan 'Asrın Felaketi' sözleri: Kimse devletimize laf atmasın, böyle bir depreme kimse yetişemezdi!
TikTok'tan 18 yaş sınırı getiriliyor: Dakika kotası aşılınca ebeveyn onayı gerekecek

TikTok'tan 18 yaş sınırı getiriliyor: Dakika kotası aşılınca ebeveyn onayı gerekecek

Uzmanlar uyardı: İzmir'de kuraklık sinyali! Su seviyesi düşünce ortaya bu görüntüler çıktı

Uzmanlar uyardı: İzmir'de kuraklık sinyali! Su seviyesi düşünce ortaya bu görüntüler çıktı

2 Mart hava durumu: Yağmur ve kar uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

2 Mart hava durumu: Yağmur ve kar uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Kırılan fayın yıkıcı etkisi Hatay’a 50 saniye sonra ulaşmış

Kırılan fayın yıkıcı etkisi Hatay’a 50 saniye sonra ulaşmış

Depremde yıkılan Alpargün apartmanının müteahhidinden flaş itiraf: Biliyordum

Depremde yıkılan Alpargün apartmanının müteahhidinden flaş itiraf: Biliyordum

Yeni fay! Sismik araştırmalar ortaya çıkardı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor...

Yeni fay! Sismik araştırmalar ortaya çıkardı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor...