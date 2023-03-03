Son dakika! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Ankara'da görüşüyor

Son dakika haberine göre; 6'lı koalisyonun 12. toplantısı sonrasında CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan karşılık restleşmeler, Meral Akşener'in açıklamaları ile tavan yaptı. Akşener, 6'lı koalisyonun ortak aday olarak Kılıçdaroğlu'nu öne çıkardığını ancak kendilerinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığnı reddettiğini söyledi.AKŞENER'İN ADAYLIK ÇAĞRISI'Kumar masasında, noter masasında olmayacağız' diyerek 6'lı koalisyonu deviren Akşener, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a da aday olmaları konusunda çağrıda bulundu.ANKARA'DA BULUŞTULARAkşener'in çağrısının ardından gözlerin çevrildiği İmamoğlu ve Yavaş Ankara'da bir araya geldi. Ankara'daki toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.AKŞENER-İMAMOĞLU ARASINDA GÖRÜŞME OLUR MU?Kulis bilgisine göre Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener arasında sürpriz bir görüşme de gerçekleşebilir.