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SGK'dan EYT ile ilgili açıklama: Yazı almanıza gerek yok

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Düzenlemesi sonrası Kurum’a yoğun olarak yapılan başvurulara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Ekleme: 3.03.2023 - 16:32 Güncelleme: 3.03.2023 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
SGK'dan EYT ile ilgili açıklama: Yazı almanıza gerek yokSosyal Güvenlik Kurumu (SGK), EYT düzenlemesine ilişkin olarak, düzenleme kapsamında yaşlılık ağlığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalıların aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrasında Kurum’a Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” ile başvurulması yeterli olacağı belirterek, işverenler tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmeden önce “Emekli Olur” yazısının temin edilmesine gerek olmadığı aktardı.

SGK'DAN ALMANIZA GEREK YOK

Açıklamada, düzenleme kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılara aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrası SGK’ye “Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” ile başvurulmasının yeterli olduğu kaydedilerek, buna rağmen işverenler tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmeden önce “Emekli Olur” yazısı temin edilmek üzere sigortalıların SGK’ye yönlendirildiğinin tespit edildiği, sigortalıların emekli olabilmeleri için SGK’den bu yazının temin edilmesine gerek olmadığı aktarıldı.

Açıklamada, SGK tarafından e-Devlet platformunda sunulan hizmetler arasında yer alan “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü”, “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi”, “Çalışma Hayatım” ve SGK’nin resmi internet sitesinde yer alan “Ne Zaman Emekli Olurum” uygulamalarında sigortalıların aylığa hak kazanmak için yerine getirmesi gereken şartların, bu şartları yerine getirip getirmedikleri ve hangi tarihte yerine getirecekleri ve sigortalı tescil ve hizmet bilgilerinin yer aldığı ifade edilerek, söz konusu sebep nedeniyle işverenlerce sigortalıların söz konusu belgeleri temin etmesi için SGK’ye yönlendirilmemesi, e-Devlet üzerinden temin edilecek bilgi ve belgelere istinaden işten ayrılış bildirgelerinin düzenlemesinin, sadece hizmetlerinde tereddüt olan sigortalılar için SGK’den resmi yazı talep etmelerinin aylık bağlama işlemlerinin en kısa zamanda sonuçlanmasını ve sigortalıların herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını sağlayacağı vurgulandı.
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