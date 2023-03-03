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Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri dönüyor! Eski takımıyla ilk görüşmeyi yaptı

Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası kazandıktan sonra ertesi sezon olaylı bir şekilde kulüpten ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın'a eski çalıştırdığı kulüp Konyaspor talip oldu.

Ekleme: 3.03.2023 - 17:34 Güncelleme: 3.03.2023 - 17:35 / Editör: Ozge Selin
Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri dönüyor! Eski takımıyla ilk görüşmeyi yaptıSüper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-0 mağlup olan Konyaspor'da kötü gidişat devam ediyor.

İlhan Palut'un ardından göreve gelen Aleksandar Stanojevic yönetiminde beş maçtan da sahadan puansız olarak ayrılan Konyaspor'da yeni teknik direktör arayışı başladı.

Sırp teknik adamla henüz puan sevinci yaşamayan Konyaspor teknik direktörlük koltuğu için eski bir ismi gündemine aldı.

STANOJEVIC İLE 1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Konyaspor ile 1.5 yıllığına anlaşan Sırp teknik direktör kariyerinde daha önce 2009-2010 ve 2010-2011 yıllarında Partizan ile Sırbistan ligi şampiyonluğu yaşarken, yine 2010-11 sezonunda Sırbastin Lig Kupası'nı da kazanma başarısı göstermişti. Sırp teknik adam Konyaspor'un başında henüz puanla tanışamadı.

CAMİADA SERGEN YALÇIN SESLERİ

Konyaspor yönetimi, takımın başında daha önce 2017-2018 yılında görev alan Sergen Yalçın ile görüştü.

Son olarak Beşiktaş'ı yöneten ve Aralık 2021 yılından bu yana dinlenme kararı alan Sergen Yalçın, Konyaspor'u yönettiği 2017-2018 döneminde 10 maça çıkarken 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
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