Saadet Partisi'nden masayı deviren Meral Akşener'e cevap: Dayatma söz konusu değil

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, masayı dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine cevap verdi.Millet İttifakı'nı oluşturan altılı masanın son toplantısından sonra İYİ Parti Genel İdare Kurulu bugün toplandı ve ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kameraların karşısına geçti.5 partinin Kılıçdaroğlu'nu, İYİ Partinin ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı önerdiğini söyleyen Akşener, masaya sert eleştiriler yöneltti. İmamoğlu ve Yavaş'a da adaylık çağrısı yapan Akşener “Bu noter masasında olmayacağız” dedi.Halk TV'de konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ise, 'Hiçbir şey şekilde bir dayatma söz konusu değil' dedi.Kaya şunları söyledi:'Orada ortak bir kanaat meydana geldi, insanlar iradesini ortaya koydu. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili yaptığı değerlendirmelerin toplumda takip edildiğini biliyoruz. Ben nasıl CHP'li bir belediye başkanına, milletvekiline illa benim dediğim noktaya geleceksin şeklinde bir yaklaşım içinde olamazsam, CHP'nin 'Onlar görevlerine devam edecektir' açıklamasını nasıl yok sayabilirim. Dayatma söz konusu değil. İstişare şeklinde konuşuldu ve metne imza atılarak toplantıdan çıkıldı.'