  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 20,02 - 20,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Saadet Partisi'nden masayı deviren Meral Akşener'e cevap: Dayatma söz konusu değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkarak masayı devirdi. Akşener, İYİ Parti Genel İdare Kurulu sonrası kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. İYİ Parti liderinin sözlerine ise Altılı Masa'nın ortağı Saadet Partisi'nden yanıt geldi. Akşener'in sözlerine cevap veren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, "Hiçbir şey şekilde bir dayatma söz konusu değil" dedi.

Ekleme: 3.03.2023 - 20:31 Güncelleme: 3.03.2023 - 21:00 / Editör: Ozge Selin
Saadet Partisi'nden masayı deviren Meral Akşener'e cevap: Dayatma söz konusu değil
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, masayı dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine cevap verdi.
Millet İttifakı'nı oluşturan altılı masanın son toplantısından sonra İYİ Parti Genel İdare Kurulu bugün toplandı ve ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kameraların karşısına geçti.

'Dayatma söz konusu değil'

5 partinin Kılıçdaroğlu'nu, İYİ Partinin ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı önerdiğini söyleyen Akşener, masaya sert eleştiriler yöneltti. İmamoğlu ve Yavaş'a da adaylık çağrısı yapan Akşener “Bu noter masasında olmayacağız” dedi.

Halk TV'de konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ise, 'Hiçbir şey şekilde bir dayatma söz konusu değil' dedi.

Kaya şunları söyledi:

'Orada ortak bir kanaat meydana geldi, insanlar iradesini ortaya koydu. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili yaptığı değerlendirmelerin toplumda takip edildiğini biliyoruz. Ben nasıl CHP'li bir belediye başkanına, milletvekiline illa benim dediğim noktaya geleceksin şeklinde bir yaklaşım içinde olamazsam, CHP'nin 'Onlar görevlerine devam edecektir' açıklamasını nasıl yok sayabilirim. Dayatma söz konusu değil. İstişare şeklinde konuşuldu ve metne imza atılarak toplantıdan çıkıldı.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Saadet Partisi'nden masayı deviren Meral Akşener'e cevap: Dayatma söz konusu değil
Özgür Özel Akşener'e adeta meydan okudu: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı paylaştı
Destici'den Altılı Masa'yı dağıtan Meral Akşener'e sürpriz 'ittifak' çağrısı
Yavaş ve İmamoğlu olumsuz yanıt verirse ne olacak? İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan açıklama: Nasıl cevaplayacaksınız
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e cevap: Ben bu saatten sonra değişmem
CHP'li vekil Orhan Sarıbal'dan Akşener'e olay gönderme! 'Namussuza, halden bilmez kahpe yalana'
Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a dayatma! Ortalık daha da karıştı...
Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu'na çağrısı sonrası CHP'de hareketlilik: Kuşoğlu'ndan Yavaş'a ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz
'Akşener masayı dağıtırsa belgeleri açıklarım' demişti: Yaşar Okuyan Beyaz Gazete'ye konuştu
Üç ay önce Meral Akşener, 'Masayı dağıtmaya kimsenin gücü yetmez' demişti.
İyi Parti lideri Akşener'in sözleri yeniden gündem oldu! 'Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu'nu vasiyet ettim'
Halk TV canlı yayınında Meral Akşener'e beddua
Meral Akşener Altılı Koalisyonu dağıttı! Başkan Erdoğan'ın altılı masa sözleri yeniden gündem oldu
6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener'e CHP'li yandaşlardan tepkiler art arda geldi: Tarih olacaksınız uğurlar ola
Meral Akşener altılı masayı dağıttı! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Hiç merak etmeyin...
Meral Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a çağrı!
6'lı koalisyonun son toplantısından sonra İyi Parti'den art arda açıklamalar
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener GİK üyelerini topladı! Altılı koalisyon dağılacak mı?
3 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

3 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Depremde oluşan devasa yarık uzaydan görüntülendi: Hatay'da depremin boyutunu gözler önüne seren tablo...

Depremde oluşan devasa yarık uzaydan görüntülendi: Hatay'da depremin boyutunu gözler önüne seren tablo...