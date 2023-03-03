Özgür Özel Akşener'e adeta meydan okudu: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı paylaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtan açıklamasının ardından CHP'li Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın fotoğrafını paylaşarak "Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

CHP'li Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yaptığı adaylık çağrısının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.Özel sosyal medya hesabından İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın fotoğrafını paylaşarak 'Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte kazanacağız' ifadelerini yazdı.